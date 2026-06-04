港女生移居深圳900呎單位月租僅8K！每日跨境來回3小時讚性價比高

為了追求更寬敞的居住空間，近年不少港人寧願選擇「北上定居、留港工作」的雙城生活。日前，一名移居內地3年的網民在社交平台大方分享自己的「深圳定居」全攻略，詳細列出各項開支與生活細節，大讚整體體驗極之幸福，並直言在「不計劃生小朋友」的情況下，深圳其實非常適合生活。



（Threads截圖）

該網民在Threads發文大談深圳居住體驗，認為「整體係唔計劃生小朋友嘅情況下深圳都幾適合生活」。她大讚深圳居住空間大、物價低，直言「係返工通勤長時間啲，但住得舒服個人會開心啲」。

8千港幣租900呎3房單位

Po主透露，自己由福田搬到羅湖，再搬到現時的深圳北。她首選推薦深圳北附近，全因「有高鐵返香港通勤好方便，而且美團24小時外賣都真係好方便」。目前她租下的單位「租金都算平7千幾（人民幣，約8000港幣），900幾呎3房」，放假還可以開心放狗。

她直言，這類優質租盤在香港根本是天價，「三房係香港無2萬5都租唔到，除非大西北或者村屋。」她更透露，現時在深圳「連埋交通管理費水電煤所有嘢total 15000港幣內，但香港租一個三房起碼25000港幣起，所以真係算係咁」。除了租金相宜，深圳的養車成本更便宜得驚人。當被問到月租有沒有包車位時，Po主驚喜表示「唔包，但講起車位真係平到我嚇親，¥350一個月」。

已移居深圳3年的網民發文大讚深圳生活體驗極佳。（Threads@regina__c0授權提供）

跨境通勤來回3小時

針對最受關注的交通問題，Po主坦言自己每日跨境返工，單程交通時間為1.5小時，來回足足要3個小時。雖然每天要舟車勞頓，但她自我感覺良好，「其實我覺得同喺天水圍出九龍冇分別，疫情一通關我就二話不說搬咗返去住，收工返到去係好舒服，住得舒服個人會開心啲」。她亦大方傳授搵盤秘訣，指自己平日主要「長期捕住小紅書」或利用「貝殼找房」等平台物色可靠小區，看中後再找當地的放盤Agent處理。

已移居深圳3年的網民發文大讚深圳生活體驗極佳。（Threads@regina__c0授權提供）

網民留言羨慕性價比高

帖文曝光後，隨即引來大批港人留言表示羨慕。不少網民大讚深圳居住環境寬敞，性價比極高，「真係大，香港住好窒息」、「嘩，張床Kingsize！喺香港真係好難做到」。有人感嘆以這個低廉的價錢，在香港市區可能只能租到劏房，認為用交通時間換取有尊嚴的生活空間絕對划算，更有不少人熱烈向Po主請教租屋攻略，對這種高品質的雙城生活表示嚮往。

已移居深圳3年的網民發文大讚深圳生活體驗極佳。（Threads@regina__c0授權提供）

網民批貼錢買難受

不過，也有大批網民對這種生活方式表現得極度不屑，狠批跨境長途拔涉簡直是精神折磨，「來回都3個鐘，點接受到」、「每日都要排隊過關過XRay機，你玩埋我嗰份」。也有注重健康的網民對Po主熱補的外賣生活大搖頭，指出「日日食美團都算優點？食埋幾多塑化劑……」更有住新界的網民直言，新界村屋700呎3房也只需1萬元左右，元朗怎樣看都近過深圳北，認為Po主每天長途跋涉、還要忍受部分地方沒公德心，根本是本末倒置。