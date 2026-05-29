港人數4大職場巨變：學歷貶值、內地經驗優先！網民狠批:誇大其詞

就業市場競爭激烈，不少打工仔都大嘆搵工艱難。有網民發文直指現時大學學歷大貶值、搵工普遍要有內地經驗等，勸喻港人及早認清現實，調整好心態。帖文隨即引來大批網民反駁，炮轟其說法嚴重脫離實際市況。



（Threads截圖）

列香港職場4大巨變

近日有網民在Threads以「睇到市況，可能香港人都要有以下心態調整」為題發文，感嘆現時香港「遊戲規則改變哂」，呼籲港人早日認清現實，並將現狀歸納為以下四點：

第一，樓主指出現時大學學歷已大幅貶值，直言「唔好以為大學畢業大晒，要接受低人工常態化」。他形容現時月薪僅 「$12,000-14,000文職都可能大把內地985大學/碩士同你爭」，相比之下普通香港的大學畢業生已沒有甚麼競爭力。

第二，求職者必須接受現時本港職位普遍要有「內地經驗優先」。樓主更聲稱，現時市面上「十份工有八份」的職位描述，都已清楚寫明「必須熟練使用小紅書、抖音、微信公眾號運營」、以及「有內地人脈及對接大灣區業務經驗者優先」。

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（《和解在後》電視劇照）

第三，港人在日常生活上面臨「消費降級」。由於大環境轉差導致「人工唔夠，扣埋車費家用」，最終可能只有能力買蜜雪冰城、快樂番薯等平價茶飲，無奈感嘆「貴嘢食唔起」，是以提醒大家一定要學識理財，切忌亂花錢。

第四，整個香港的社會狀況與人口結構正在轉變。樓主形容現時香港的主要「生產力變咗係外勞+專才」，相反本地人則多為長者或長期病患者，因此勸喻打工仔必須「早日有以上覺悟，先可以喺香港企得住」。

（《和解在後》電視劇照）

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網民怒轟誇大其詞

帖文引起網民熱議，大批網民直斥樓主根本不了解市場現況，「我岩岩去咗LinkedIn睇咗100份luxury retail既工」，包括各大國際知名企業「全部都冇要求內地經驗優先、小紅書blah blah blah。唔好浪費時間做D無謂嘢，正正經經睇下個市場要咩仲好」。其他網民亦紛紛留言反擊，質疑樓主並非在香港就業市場尋找工作，「你睇開大陸招聘啫，有冇睇過香港果啲呢」、「你有冇返工？你有幾可見到啲最低級職員係會請大陸人？廣東話都唔識講，點請佢啊」、「我哋而加請FG都係會揀識講廣東話既本地人先，溝通成本都係成本呀，各位FG唔好放棄就得」。

《和解在後》劇照

也有網民認同現時競爭十分大，但樓主絕對是誇大其詞「雖然個市況差咗，但就冇師兄你講到咁誇張」。其後樓主也補充，「特登呢個帖講得誇張啲，等大家有返危機意識」。同時另一派網民則認為直指確實需要面對現實「的確要面對現實，外資無晒、經濟通縮、市場人多過工作機會，而家真係要生存咗先」。