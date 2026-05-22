港女生拼多多買假睫毛驚見裸體包裝！ 網民突破盲點：物輕情意重

不少人都有過網購中伏的血淚史，由最常見的貨不對辦、實物嚴重色差，到尺寸貨不對同等，每次收貨開箱都膽戰心驚。日前有網民在社交平台分享在內地網購平台拼多多買假眼睫毛的崩潰經歷。事主因看漏眼誤買了只有3執毛的「單眼試妝裝」，怎料包裹送到手時更驚現極簡陋包裝，隨即引發網民熱議。



（Threads@bonnieyiuu授權提供）

日前有網民在社交平台Threads發文分享自己在拼多多購買假眼睫毛的崩潰經歷，她表示「只能說我唔識中文，人哋寫明單眼，但我無諗過佢會賣單眼」。 她下單時未有仔細看清商品規格，描述上寫著「3簇，單眼試妝」，而她下單的時候完全沒想過「呢個字『簇』，即係3執咁解」，結果到手後的份量真的只夠一隻眼睛使用。

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快遞包裝極簡陋刷新認知

買錯數量固然無奈，但最令人崩潰的是賣家極致簡陋的發貨方式。一般眼部化妝工具都會有妥善的膠盒或防塵袋包裹，但這名賣家卻「最搞笑嘅係佢仲要毫無包裝，俾個透過膠袋都好呀，就咁將3執毛痴落個快遞嘅袋度」， 事主透露，自己當晚其實「滿心歡喜，專登漏夜走落去拎，諗住第二日有新睫毛用呀嘛」，但考慮到快遞袋在運輸途中會沾染無數細菌，最終只能大嘆「親，好唔衛生，拎完個快遞嚟手就掉咗落垃圾桶」。

（《來自星星的你》劇照）

有網民翻查發現，該店舖一整盒60簇的正常裝假眼睫毛其實只賣6.5元人民幣，但這款只有3簇的單眼試妝裝竟然要賣4.5元人民幣。事主隨後也回應表示「個問題就係佢10對六個幾，竟然單眼係四個幾，其實唔係平好多，正常人都會買10對」，只怪自己一時大意看漏細節。但事主又補充「不過我覺得單眼都唔係問題，佢嘅發貨方法令我好不解，送到過嚟條眼睫毛已經扁晒」 。

網民翻查商品詳情發現離譜收費。（拼多多截圖）

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網民提醒眼部用品切忌貪平

帖文引起大批網民熱議，有網民表示簡直是「物輕情意重，千里送眼睫毛」的最高境界。有網民笑言「寫住3簇、單眼試妝，仲要包郵到港，唔係響執毛度貼地址寄黎都算係咁」。亦有人同情事主，指出這種寄法到手根本無法使用，「仲要盒都冇，壓到變哂形都用唔到」、「好多菌嘅感覺」。

事主也認同網民說法，雖然明白貨品價格太低，商家不可能大費周章，但「黐落張卡紙度再俾個紙盒我都好呀，唔好直接咁樣黐落個快遞袋度」。另外也有理智網民提醒，網購眼部用品必須加倍小心衛生，「上次睇過有段片就係有人網上買咗呢啲狐狸眼睫毛搞到隻眼嚴重感染，真係要小心」，切勿因一時大意而影響健康。