港女生遭母情勒硬索一半人工！爆非同住且學費自理真相獲網民力撐

交家用一直是老生常談的問題，畀多少、怎麼畀都大有學問。但如果連工都未返，就已經被家人硬索一半人工，任誰都會大感無奈！近日有網民在討論區發文，大呻因為家用問題與母親爆發衝突，對方不斷情緒勒索翻舊賬，更導致兩人在大時大節連飯都無得食！



（連登截圖）

母親硬索一半人工交家用

日前有網民在連登討論區發文表示自己第一次與母親吵架，然後「前排同佢講起家用」，樓主母親直接提出「話要我份糧嘅一半」。樓主認為不合理，於是拒絕，並表示「最多1500 （另外仲要俾爸爸）」。母親先是翻舊帳「開始講細個養我用咗幾多錢blah blah blah」，又斥責樓主「個樣望落去就係似唔肯俾錢」，更表示「話街外人講得冇錯……又話搵命博生我出嚟」。面對母親的情緒勒索，尚未出糧就要承受巨大精神壓力的樓主忍不住向網民求助，「其實俾份糧嘅一半家用係咪正常？」

母親翻舊賬情緒勒索樓主。（《下流上車族》劇照）

起初有網民指出，家用多少要視乎家庭開支，直言「屋租水電煤，煮埋你飯，呢d點計」。但樓主隨後補充，她根本不與母親同住，更直言「佢唔煮飯，同埋我跟爸爸住，飯都係爸爸煮」，日常生活開支也完全靠自己，自中學起就沒拿過零用錢，連大學學費也是「問政府借，即係我自己俾返」。當被問到阿媽憑甚麼索取一半薪金時，樓主無奈指對方不斷重提舊事，表示「而家佢講我細嗰係佢俾補習錢同學琴錢」，將以前的栽培當成債務向女兒索償。

樓主根本不與母親同住，日常生活開支也完全靠自己。（《下流上車族》劇照）

不少過來人紛紛留言為樓主出謀獻策，認為樓主沒吃沒住母親的，原本提議的1500元已仁至義盡，直言「原來你唔係同佢住，又唔係要食佢既，咁點解要比(畀)一半人工佢做家用？我覺得每個月比(畀)1500佢飲茶當心意已經好好」，或者給個「2千啦，好睇d」，甚至有人提議「500蚊都唔好比」。更有網民笑言，既然母親要一半人工，不如索性搬走自立，開玩笑指「人工一半，我當你做譚仔2萬一個月即係1萬家用，1萬出去租屋啦」。