港漂疑惑香港人為何愛用匙羹　網民揭2大文化差異　竟與頹飯有關

每個地方都有獨特的飲食習慣，有港漂網民在小紅書發文，指自己至今仍無法理解為何香港人吃飯預設都是給匙羹，並認為大人用匙羹顯得十分「彆扭」。帖文隨即引發兩地網民熱烈討論，不少網民指出，愛用匙羹習慣其實與香港人的「碟頭飯文化」以及一項重要的餐桌禮儀息息相關！



日前有港漂在小紅書發文，以「為什麼香港人吃飯都喜歡用勺子？」為題發文，透露自己雖然來港經已9年，但心中一直存有這個巨大疑問，「看到香港人都是用勺子吃飯，而且給餐具默認是給勺子，但是我就只用筷子」。

（小紅書截圖）

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港漂疑惑：為何港人都喜歡用匙羹？

隨後又補充她外出吃飯時，餐廳竟然同樣只給了一隻匙羹。她無奈嘗試使用，卻覺得非常彆扭，「吃了半天都沒吃到一點，後來我讓服務員拿了個筷子來，我三下兩下都吃完了」。

後來她曾向本地朋友請教，對方解釋是因為香港人生活節奏快、注重效率，「用勺子（匙羹）吃飯比用筷子快很多」。但樓主對此大不認同，反駁道：「吃那麼快幹什麼，我就喜欢冷着吃，慢慢吃。」 她又表示在自己的家鄉，只有小孩子才會用匙羹吃飯，「大人不可能用勺子（匙羹）」。

最後，她更加相信自己是堅定的「筷子派」，並總結出筷子的兩大好處，一是因為自己用筷子比較熟練，二是因為「用筷子散熱比較快，我討厭吃燙的東西」。

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（《愛回家》劇照）

網民熱議：與餐桌禮儀有關

帖文隨即引來大批網民留言熱議，不少網民指出其實與兩地文化差異有關。網民解釋，內地多數用碗裝飯，而香港茶餐廳和快餐店則盛行「碟頭飯」或「兩餸飯」，「吃碟頭飯用筷子不方便扒飯」。

更多網民指出其實也與餐桌禮儀有關，「在香港我爸媽一直教我們不應該把碟子拿起來到嘴巴再用筷子把飯推進口裡面，覺得不禮貌，這個只有用飯碗的時候才可以」。正因為不能拿著碟子扒飯，若只用筷子，當碟上剩餘少量米飯時便很難夾起，因此用匙羹在碟上舀飯便成為最實用、最乾淨的做法。

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（《幸福就是吃飯睡覺等待》劇照）

「頹飯」定義都與匙羹有關？

此外，亦有網民詳細分析，指習慣的形成主要源於兩大因素：一是便當文化開始流行，二是茶餐廳仿效西餐廳用碟子盛飯。 網民更分享了一個校園趣談，指2000年代初香港的大學生流行說「頹飯」，意指便宜、質素普通的校園快餐，而「頹飯」的其中一個經典定義，就是「可以用一隻匙羹就吃完的飯」。

有不少網民表示，其實現時大部分茶餐廳都會同時提供多款餐具，食客大可按自己喜好進行選擇，最重要是「能吃就好，管人家用什麼器具」。