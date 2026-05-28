富士山LAWSON前跳舞遭網暴！內地網紅嚴正聲明：今後絕不再去日本

富士山河口湖的LAWSON便利店向來是全球遊客的熱門打卡點，但也屢次因遊客秩序問題引發爭議。近日，內地抖音有一堆網紅情侶前往打卡，並拍攝了一段雙人舞影片。但影片被轉載至日本社交平台後，竟引來一片罵聲，甚至被貼上「迷惑系」的標籤。該博主近日也發布強硬聲明，表示這次事件是日本右翼分子「有預謀的針對性抹黑」，並宣布以後再也不會踏足日本，事件引起網民熱議。



（抖音截圖@藤短短）

內地網紅跳舞博主「藤短短」5月19日在抖音上載了一段舞蹈作品。片中情侶兩人以著名的富士山河口湖LAWSON便利店為背景，配合輕快的節奏跳起雙人舞，並表示「終於有一天來到這裡跳了躍動青春」，影片在內地平台也獲得不少好評。

但有日本網民將影片轉載到X上，並表示他們是「迷惑系中國人」，留言區輿論風向也180度大轉變。大批日本網民痛批他們的行為「阻礙通道」、「影響便利店顧客進出」，亦有部分理性的聲音為兩人抱不平，認為現場並非封閉禁區，批評日本部分網民的反應過於排外和敏感。

有日本網民轉載藤短短的跳舞影片到X。（X截圖）

網紅還原拍攝真實情況

眼見風波愈演愈烈，藤短短也有在X及抖音上回應並還原當日情況。他們強調，拍攝的時間實際上是清晨4點多，當時便利店門口只有零星幾對情侶遊客，現場根本不存在阻礙他人進出或擋路的問題。

此外，亦補充指該處屬於允許拍攝的區域，便利店職員在現場看到亦無出面阻止。在拍攝期間，他們更與現場的其他情侶遊客互相禮讓、協助拍照，雙方表現融洽。對於被扣上「阻礙他人」帽子，他們感到十分無奈，並坦言等事件平息後，會將所有在日本拍攝的影片全數下架，直言「舞蹈的美好，不值得留在不懂得欣賞的地方」。

宣布今後不再踏足日本

原以為澄清能平息事件，但網絡輿論還在持續發酵。日前藤短短再度發表嚴正聲明，直指這次事件背後並不單純，而是遭到日本右翼帳號惡意造謠與推波助瀾，導致他們遭受嚴重的網絡暴力，形容這是一場「有預謀的針對性抹黑」。

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面對外界種種質疑與網絡攻擊，藤短短聲明「經此事件後，我們已經決定，今後不會再來日本」 。