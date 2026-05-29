社畜必玩「筍工評測計算器」爆紅！600萬打工仔睇評估決定去留

每日準時返工出賣靈魂，但你份工到底值唔值得自己繼續頂硬上？現時不少人搵工不再純粹看合約年薪，而是要綜合各方因素得出性價比。近日一款能夠計算工作性價比的計算程式在各大社交平台瘋傳，迅速成為各位社畜衡量職位去留的參考指標。



日前一款名叫「這b班值不值得上」（Is My Job Worth the Grind?）的計算器在社交平台爆紅，根據該網站數據，其累計訪問量已驚人地突破571萬次，獨立訪客超過344萬人。程式全面支援繁體中文、英文及日文。它與傳統死板的薪酬調查完全不同，核心理念是把影響生活質素的因素全部數據化，幫你精準計算工作的「值得度」。

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輸入多項資料協助評估

除了要填寫每週工作天數、每日實際工時外，還要輸入來回交通時間、WFH天數。最後還會要求填寫每日在公司的「摸魚（偷懶）/休息）時間」，幫你把這些非正式的工作時間扣減出去。

系統亦會自動扣減你的年假、公眾假期及有薪病假，並內置了全球不同地區的購買力平價（PPP）指數（如香港為6.07），將不同地區的生活成本和貨幣購買力也精準計算。

人際關係都是決斷「筍工」定「西工」的其中一個指標，你可以自評直屬上司的態度，包括有「對我不爽」、「管理嚴格」、「中規中矩」、「善解人意」、「我是嫡系」5大選項。同事關係都有得評分，可以選擇「都是傻逼」、「萍水相逢」、「和和睦睦」、「私交甚好」，再附帶「班車服務」和「食堂情況」等加分細節，將職場上的不同的影響因素全部列入。

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3大指標一望即知去留

當你填妥所有必要數據後，系統就會透過內置演算法，即時產出三大核心分析數據。

1. 年工作天數： 扣除所有法定及有薪假期後，得出一年內真正的工作日。

2. 平均日薪：以真正工作的天數計算出一天的真實回報。

3. 工作性價比評分：系統會綜合你的學歷、經驗、時間成本與心理壓力，給出一個性價比分數，直接用評分告訴你這份工是「筍工」還是「豬頭骨」。

除上述數據外，程式還支援直接下載詳細分析報告，把各項隱形成本與回報全部視覺化成圖表，方便打工仔用作日後職業規劃或要求加薪時的參考。而身為社畜的小編也即時實測，最後系統得出的工作評分是「慘絶人寰」，看來連個程式都覺得我要轉換下環境......