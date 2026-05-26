上司請食「迎新飯」應該點叫餐？企業顧問提醒：飯局行為反映為人

不少剛出來工作的職場小薯，對職場文化及人情世故較為陌生，往往因不懂「睇場面」而闖禍。近日有網民在社交平台分享一宗職場尷尬事，一名新入職女同事在迎新飯局上，當着請客的上司面前豪點貴價餐點，即使被同事提醒仍不以為然，最終被延長試用期，更連離職證明信也拿不到，令網民感嘆「出嚟做嘢，識做人緊要過識做嘢」。《開罐》就事件請教企業管理顧問張慧敏（Alison），在應對上司請食飯，各位職場小薯有何注意的地方。



Threads截圖

職場新人除了工作能力，待人接物同樣重要。有網民在社交平台threads 發文，分享公司一名新入職女同事在迎新飯局上的「經典事蹟」。事緣上司請食迎新飯，眾人默契地揀選平民扒房，大部分舊人均點選約$160至$200左右的午餐套餐，唯獨該名新女同事一開口便散叫$398的西冷扒，再加單點咖啡。同事好心細聲提醒，她仍大聲反駁「我唔想食Lunch Set喎，一係我補差價？」，上司只好勉強擠出笑容說「唔使，鍾意食咩就叫啦。」最終更帶動其他新同事一同仿效，令上司當場黑面。

網民亦透露，幾個月後的今日，「報應」終於降臨，該名新女同事被通知需要延長試用期，雖然她平時工作表現正常，但被認為「零職商」，當下隨即決定辭職，結果公司連離職證明信都不願向她發出。網民更在文末感嘆「出嚟做嘢識做人緊要過識做嘢，女人記仇真係可以記好耐。」

《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照

帖文引發大量網民留言，有人認為新女同事完全不懂人情世故，「事實係人哋請食lunch 你都唔好意思叫4舊水喇，食到一餐放題喇」、「阿姐即係唔係真老細啦，咁其實大家都係同事啫，佢都係收份人工，咁你食埋佢隻車就真係有啲過份」、「我覺得唔關呀姐大唔大方事 ，FG嗌$398嘢食呀姐有可能都算數，話哂啱啱嚟，但補差額呢句真係寸得滯，請食飯仲要畀你寸，過份咗」、「我覺得係個新女仔嘅問題囉，講真邊好意思食咁貴呀」、「其實人哋請食飯，唔好叫最貴係基本禮貌，你易地而處，人哋一請請幾個人，每人貴幾舊已經上千蚊，我覺得叫中等價錢係一種體恤人嘅表現，而唔係咩老一輩思想。自己無家教真係唔好講到係潮流... 」。

亦有人認為女上司太小家，「我哋次次 team lunch，阿哥一定帶頭叫最貴嗰個餐，呢啲就係分別」、「Team lunch 唔係公數？」、「大方唔起就唔好扮大方，人哋又唔係唔肯自己補錢叫其他」、「都係我舊老闆醒目，Lunch buffet ，一個價錢任食，選擇多，滿足晒成team人不同口味，又唔會超出預算太多……」。

資料圖片

藉此《開罐OPENER》就詢問了有「辣媽」CEO之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」的專業意見，Son姐指出，該名女同事被延長試用期，未必完全因為一餐飯直接導致，但她在飯局上的行為，已經反映出她的個人性格和處事作風。如果一個人在這種場合不懂得顧及他人感受、不懂得分寸，日後在團隊合作中亦難以與人融洽相處。

Son姐強調，部門主管其實沒有責任請下屬食飯，無論對方是受薪管理層還是老闆，都不代表必須請客，並回應到帖文下其中一個留言，表示即使上司本人點選較貴的餐點，也只是對方大方的表現，而非下屬可以理所當然跟隨的理由，即使平常與朋友出去食飯亦同理。因此她認為，這件事未必是女同事被延長試用期的唯一原因，但肯定會影響上司對她的整體印象，因為職場上的一舉一動，都在向別人展示「你係一個點樣嘅人」。

資料圖片

與此同時，SON姐也提醒管理層需與時並進，年輕一代不願被「綁住食飯」的事實，新一代年輕人可能認為人情世故是虛偽，而非如上一代所認同的家教，他們未必享受與上司聚餐，若被迫出席，等同被剝削1小時個人自由時間，建議管理層想維繫關係，可改用其他方式，例如叫點心飲茶時讓同事自行點餐，甚至自己不出席。

最後， SON姐亦提醒下屬或新人應想清楚日後發展方向，若與管理層打好關係，讓對方有一個機會去了解自己，對日後晉升必有好處。