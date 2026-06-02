內地客遊港難頂地獄級濕熱！出門瀏海秒變Barcode崩潰惹網民共鳴

香港夏天高溫兼濕熱，真的不是人人受得住！天文台日前錄得最高溫度34.1度，突破今年最高溫紀錄。不過對外地遊客而言，最難熬的往往不是溫度，而是香港特有的「極端濕悶」。近日，有內地網民在小紅書發文，表示遊港期間由一出門就全身全濕，到精心打理的瀏海秒速崩壞，引來不少網民共鳴。



有內地網民呻難頂香港濕熱天氣。（小紅書截圖）

日前有網民在小紅書以「瀏海人在濕度90%的香港完全暴露」為題發文，表示香港幾乎每天濕度都在90%以上，天氣預報雖然說是25至26℃左右，但體感溫度直逼30度，令她苦不堪言。

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內地客領教香港濕熱大呻崩潰

PO主無奈表示，親測「濕度達到80%及以上就不行了」。她透露自己從有記憶開始就無法承受濕熱天氣，「每天離開酒店那刻就會酣暢淋漓大出汗⋯⋯博主是不是有病，是氣虛嗎？真誠求問，博主從有記憶開始就是這樣，乾熱還能承受，濕熱完全不行」。

由於汗流量大到誇張，PO主直言出了汗根本不敢吹風和吹冷氣。為了防止感冒，每天出門必須隨身帶備一件厚衛衣，雖然她透露自己五六年前曾因相同問題去看中醫拔罐艾灸，當時醫生指她「濕氣不重」，但如今一出門就全身濕透，她只能絕望表示「真沒招了」。

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網民揭香港悶熱真相

帖文隨即引來大批網民瘋狂共鳴。不少人直言，雖然深圳的濕度已經很大，但香港的悶熱感明顯更上一層樓，「雖然深圳和香港挨著，但我覺得香港更悶熱。我每周都要去香港，每次都像掉進水溝被撈出來又再次掉進去一樣」。

至於為何香港會如此悶熱？有熟悉地理環境的網民隨即揭開殘酷真相，指出這是發達都市無可避免的「熱島效應」，「天氣濕氣很重，又熱，高樓大廈極多極密集+絕大部份大廈都在反光出來，每戶都開冷氣，外面就是在排熱氣，加上車流多，廢氣熱氣都沒法疏導……香港夏天30度其實體感就40度了」。

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（《小森食光》劇照）

一出門瀏海即刻失守

除了流汗不止，最讓女生崩潰的莫過於妝容和髮型。不少網民無奈表示，出門才一兩個小時，精心打理的瀏海就會因汗水和油光變成「條形碼（一條條黏在額頭上）」。當她好奇街上其他香港女仔為何能保持妝容完整、一滴汗都不流時，有網民一針見血指出，「你沒發現這裡的女孩子基本上沒瀏海嘛」、「香港已徹底治好我，別化妝了白費力氣」、「公司廁所的烘手機救我一命，誰懂」。

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另外，此前不少內地旅客經常投訴香港的商場、地鐵冷氣大到像「速凍庫」，留言區亦有本地人藉此吐露心聲，直言開大冷氣其實是迫不得已的做法，「所以你們懂為什麼香港室內的空調為什麼要開那麼大嗎？不要再投訴地鐵冷氣太冷了，本地人快要悶死了，空調開大一點起碼車沒那麼臭」、「地鐵冷氣不開大點感覺都會在地鐵裡暈倒⋯⋯」。

甚至有網民驚嘆香港人早已練就了一身「耐熱超能力」，在極端天氣下依然優雅，「前幾日熱到成40度咁樣，嗰陣時見到好多人仲著住外套，佢哋都會拎風扇仔，但係嗰日熱到啲風吹出嚟都係熱嘅，又冇人出汗出到好狼狽……香港人真係好犀利」。