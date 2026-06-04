GenZ自製焦慮自救包爆紅！10分鐘極速平復　專家揭五感急救法原理

現代人生活面臨巨大精神壓力，特別是被稱為「焦慮世代」的Z世代。近期在TikTok等社交平台上，年輕人之間掀起了一股「焦慮包」（Anxiety bags）的DIY熱潮。不少飽受焦慮或恐慌突襲困擾的年輕網民，紛紛分享自己隨身攜帶的神秘小包，裡面裝滿各類看似無關的奇特小物，那麼到底這個「焦慮包」有何作用呢？



近期GenZ興起DIY焦慮包風潮。（IG@lindseyharbison）

據《紐約郵報》報道，根據《Gallup News》一項針對近1000名18至26歲年輕人的調查顯示，高達61%受訪者曾被診斷出患有焦慮症，更有43%人表示每個月至少經歷一次恐慌發作。當面對突如其來的強烈心悸、冒汗、呼吸急促或思想失控時，傳統的談話治療、深呼吸或身體掃描等正念練習雖然有效，但在大腦一片混亂的當下，往往很難記起如何執行。

美國行為神經科學家Dr. Kyra Bobinet指出，在充斥著過度刺激的環境中，將自我調節工具保持在觸手可及的範圍內簡直是天才之舉，能有效分散注意力並安撫到情緒，創造出其他可以專注的感官體驗，避免大腦完全被焦慮信號所吞噬。

有焦慮症患者表示正念、深呼吸在恐慌發作時根本無法立即執行。（《逃避可恥但有用》劇照）

五感急救法寶

焦慮包的運作原理，主要是透過強烈的感官刺激來強行中斷神經系統的亢奮狀態，將大腦從無限循環的焦慮思緒中，硬拉回當下的身體感官。而這些法寶通常包括針對五大感官的急救工具：

觸覺與溫度：迷你即用冰袋（恐慌時壓在後頸降溫）、帶刺的指尖玩具Fidget toys或有紋理的戒指。透過皮膚痛覺或冰凍感，幫大腦重新對焦。

味覺與嗅覺：爆酸糖、薄荷口香糖、生薑糖。強烈的酸味或刺激性味道能瞬間分散注意力。此外，薰衣草或薄荷精油筆、酒精棉片也是常見小物，嗅聞氣味能迅速沉澱思緒。

視覺與聽覺：抗噪耳機、記錄思緒的筆記本與筆，以及寫有引導式呼吸練習的閃卡。

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過來人分享：10分鐘成功停下崩潰循環

不少過來人都大讚這個「自救小包」是生活中不可或缺的救命神器。有GenZ網民分享，某天收工返到屋企恐慌突襲，全身發燙、思想失控，當時不論是關黑房間還是做深呼吸都完全無效，幸好她及時抓起「焦慮包」急救，利用裡面的冰袋和帶刺玩具，不到10分鐘便成功冷靜入睡，她表示，「在製作這個包包之前，我從未想過要準備這些東西。它改變了一切，我隨時都在用」。有正在使用焦慮包的網民反映，「焦慮包就像你專屬的超級英雄工具箱。關鍵在於利用你的五種感官把你帶回當下，而不是僅僅活在自己的腦海裡」。

不少過來人都大讚焦慮包是救命神器。（《逃避可恥但有用》劇照）

專家認同是有效急救法

美國臨床心理學家Dr. Jenny Martin表示，這類快速的感官干預確實能阻斷神經系統惡化，在急性發作的時刻出奇地有效。不過她提醒，這只是應急措施，並不能根治底層的焦慮根源。

精神科醫生Dr. Vinay Saranga也對這個方法保持正面態度，但他指出，隨着病情好轉，康復的終極目標應該是「逐漸減少包包內的物品數量」，可能最後縮減到一兩樣放得進褲袋的必需品，甚至最終學會完全不依賴這個包包，免得在心理上產生另一種過度依賴。