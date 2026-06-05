Panchi狂吸4300萬日圓捐款！園方延長募款至年底預打造五星級猴山

位於日本千葉縣市川市動植物園的日本獼猴「Panchi君」（パンチ），因為總是抱著一隻紅毛猩猩玩偶的可愛模樣在網上暴紅。無依無靠的模樣也吸引了不少海內外粉絲，更掀起了一場募捐熱潮。截至5月24日，園方已收到高達約約4303萬（約198萬港元）的海內外捐款，成為全日本最吸金的動物明星之一！



Panchi和牠的猩猩公仔（市川市動植物園）

日本獼猴Panchi因為形影不離地抱著紅毛猩猩公仔的畫面而紅遍海外，動植物園為了改善牠與同伴的生活環境，於3月16日公開了彙整捐款方式的「#加油Panchi支持者指南」活動。

👉👉👉 小猴Panchi｜園方公開捐款渠道+超治癒貼圖！收益全數支援動物

市川動植物園推出Panchi官方貼圖（LINE）

全球粉絲瘋狂課金

據日媒《讀賣新聞》報道，截至5月24日，短短兩個多月內便迅速募集到約4303萬（約198萬港元）的龐大捐款。由於活動反應熱烈，大批民眾紛紛強烈要求持續開放通道，園方也順應民意，已正式宣布將原定於5月底截止的捐款期限，大幅延長至12月31日，讓善心熱潮延續到年底。

市府加碼全面修繕猴山

而在5月29日的定期記者會上，動物園負責人正式公開了這筆愛心善款的用途，並透露市川市已在提交給市議會6月例會的追加預算案中，列出了高達7000萬日圓的相關費用，全面啟動猴山環境改善計劃。這筆龐大資金將全數用作動物福利與設施修繕，具體升級項目包括：

1. 增設遮陽設備與土堆活動區：讓獼猴在戶外活動時免受烈日暴曬，有更自然的棲息環境。

2. 後場大擴建並安裝冷氣：擴建作為獼猴休憩空間的後場，園方更強調希望趕在夏天來臨前將冷氣安裝完畢，讓集體消暑更舒適。

3. 整備清掃用供水設施：提升猴山內部的衞生水平與日常清潔效率。

上述的所有環境修繕工程均計劃在年度內完成，並將靈活活用海內外粉絲募得的捐款。看到全球網民的愛心即將轉化為實質的「五星級猴山福利」，不少支持者都感到非常欣慰，紛紛期待Panchi與同伴們住進新冷氣房的舒適模樣。

+ 1

Panchi日常活力十足

據園方在5月31日發布的最新日常報告，猴山當天剛迎來了另一對平安出生的獼猴母子，令整座猴山的氣氛變得溫馨而安靜。不過，已經逐漸長大的Panchi君依然活力十足。飼育員笑言，Panchi君現在特別喜歡在黃昏閉園前夕瘋狂暴走，攀著繩索四處玩耍的速度，快到連飼育員想要好好觀察牠都非常吃力。而伴隨著巨大的運動量，Panchi君的胃口亦跟著大開，每天都大口大口進食，身形明顯比以前大了不少。

不少剛去完動植物園朝聖的網民也紛紛留言，大讚Panchi君現在經常跟猴山裡的前輩和朋友們打打鬧鬧，積極融入群體生活。有粉絲更笑稱，牠運動量十足導致「肌肉量Up、食慾旺盛」，開始散發出獨特的男孩子氣概，單看外表已經慢慢擺脫了當初黏著公仔哭泣的幼嫩感。

大眾紛紛表示，雖然猴山即將迎來大修繕，但希望園方能一如既往地密切留意Panchi君的健康與精神狀態，陪伴這隻奇蹟爆紅的馬騮仔真正無痛、健康地快樂成長。