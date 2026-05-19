闖入Panchi猴山疑犯樣貌曝光！動機超離譜　園方急推3大保安措施

日本千葉縣市川市動植物園的小猴Panchi因出生被母親棄養，整天抱著紅猩猩公仔不放，惹人憐愛的模樣俘虜無數網民，深受粉絲喜愛，熱度由年初至今一直不減，動物園每日仍有大批國內外人去朝聖，一睹Panchi風采。但園內的猴山日前遭到不速之客強行潛入，其中1人更身穿全身毛公仔玩偶裝，公然跳進猴子棲息的猴山範圍內，另一人則在旁負責錄影，2名涉案的美籍男子隨即被警方拘捕。嫌犯的樣貌也在新聞遧中曝光，更向警方透露離譜的犯案原因是「在足球賭博中輸了，所以才被迫這麼做」，隨即點燃網民怒火！



事發於5月17日上午，入侵者以一身「迷因幣」（Memecoin）打扮，越過圍欄走入猴山範圍，並放下一個同樣造型的玩偶後遊蕩，導致獼猴群一陣恐慌，紛紛爬上假山高處躲避。幸好展區的飼育員鹿野先生反應迅速，很快就發現有外人入侵並馬上將該名人士帶走，其後將包括該名入侵者在內的兩人移交警方。

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疑犯作案原因極離譜

據日媒《TBS NEWS DIG》報道，被日本警方拘捕的2名男子，分別是美國籍的24歲的Reed Junai Dyson及27歲的Neil Jabari Duan。警方調查指出，Dyson當時身穿一件顯眼的毛公仔玩偶裝，公然越過柵欄跳進猴子展區，而Duan則在現場負責掌鏡錄影，兩人行為嚴重妨礙了園區工作人員的正常業務。

雖然兩人起初在接受盤問時堅決否認控罪，但隨後搜查線索指出，戴森正式被捕前曾向警方坦白，當日之所以做出如此瘋狂的舉動，「是因為在足球賭博中輸了，所以才被迫這麼做」。

園方祭出3大防護措施

對於本次入侵事件，園方日前也有在X上發表聲明，除向公眾致歉之餘，亦強烈譴責違反規則的行為。園方確認展區內的動物目前身體與精神狀態「並未發現異常」，並已於當晚正式向市川警察署提交受害報告務必追究到底。

市川市動物園發表聲明。（X@ichikawa_zoo）

為防範未然，園方與市川市府緊急協議後，宣布自5月19日起在猴山即時實施3大保安措施，包括擴大觀賞管制區域、在管制區設置防止侵入網，以及安排人員進行常駐巡邏。此外，園方坦言正進一步研擬未來是否「全面禁止在猴山攝影」。而以往不少YouTuber提交的拍攝諮詢與合作企劃書，現階段亦因這次惡性事件被園方全數暫時擱置，令不少規矩的遊客與創作者無辜受牽連。

猴山被圍網包圍遊客心碎

從今日（5月19日）現場拍攝到的畫面可見，猴山的圍欄如今已被圍網包圍，觀賞距離亦被大幅拉遠。不少網民無奈表示「距離又遠再加網，根本冇可能拍到。連肉眼搵都困難」、」其實這樣是阻擋了一般關愛胖奇寶寶的胖迷，對於一些有意要闖的人，效果不大」、「好失望，plan咗今周五六日去，但現在真好失望，冇期待」。

另有網民支持園方做法，表示「現在很多人為了流量真的什麼都敢做，甚至直接跳進動物區裡，對人跟動物其實都很危險」，認為在安全至上的前提下，園方此舉也是防範小人的無奈選擇，「也許，放下手機，才是對胖奇與猴猴們最好的愛」。