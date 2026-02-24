BB猴Panchi | 市川動物園18年前曾有小猴同經歷　附園區交通攻略

最近日本千葉縣市川市動植物園一隻叫「Panchi」（パンチ）的獼猴BB在網上爆紅，不少遊客連日逼爆動物園。小小身軀的Panchi每日攬住一隻大過自己兩倍的「IKEA紅毛猩猩公仔」，在猴山跑來跑去努力融入群體，期間更被成猴欺凌，園方雖曾出PO解說是Panchi成長學習必經階段，但仍令不少網民心痛，甚至擔心園方不懂照顧。不過大家不用太擔心，原來園區內早有成功的「大前輩」，證明Panchi將來一定可以過得好好！



近日，市川市動植物園一隻獼猴寶寶Panchi引起全世界網民關注。據《読売新聞》報道，Panchi出生於2025年7月26日，由於親生媽媽是初次生育，加上遇上盛夏酷暑導致體力下降，所以牠出世第二天就被遺棄。

帶猩猩公仔勇闖猴山

園方接手人工哺育後，特意找來一隻長毛、方便抓握的紅毛猩猩公仔給牠做代替品。自此Panchi就當公仔是「媽媽」，無論睡覺還是出外玩耍都緊緊依偎尋求慰藉。

+ 2

觀音借庫2026｜馬年吉時吉日/祭品/步驟+9大禁忌｜附代客借庫詳情

今年1月，Panchi帶著「猩猩媽媽」正式回到有約60隻猴子的猴山生活。雖然網民不時拍到牠社交「碰壁」，甚至被大猴子強行拖拽而嚇到尖叫，但負責人安永隆史解釋，這是融入猴群社會的必經階段。

負責照顧Panchi的兩位飼養員鹿野紘佑與宮腰峻平，對牠亦關愛有加，Panch時常像小孩般撒嬌，直接跳上他們身上緊抱不放，畫面充滿十分溫情。每日到猴山供給飼料時，若Panchi因害怕而撲向他們的大腿或手臂求安慰，他們都會默默包容，絕不勉強將牠推開。在Panchi眼中，飼養員就如親生父母般，帶來滿滿的安全感。

+ 1

18年前「鬆弛熊」前輩相同經歷

見到Panchi這麼努力，很多人都非常擔心牠的未來。但其實市川市動物園早在18年前，已經有過一次非常成功的同類經驗。根據日本傳媒《週刊女性PRIME》在2016年的報導，2008年出世的雌性獼猴Otome，當時牠的母親可能因為地位較低，在育兒過程中受到其他強勢的猴子所驚嚇，隨即遺棄了剛出生的 Otome。飼養員為了安撫Otome，給了一隻「鬆弛熊」公仔陪伴牠，結果牠對這位「假媽媽」相當依賴，日夜都帶在身邊。

120年前晚清「勸世文」瘋傳！驚見通篇廣東話 網民：思想前衞！

到了滿一歲要加入猴群的時候，園方安排Otome帶著鬆弛熊循序漸進地適應新環境。皇天不負有心人，大約兩個月後，Otome不但被猴群接受，還結交了兩位同齡好朋友。直到有一次下雨天，Otome和鬆弛熊都被淋到全身濕透，飼養員基於安全考量暫時收起公仔。經過一段時間觀察，園方發現Otome在猴群首領的協助下，已經完全具備獨立生活的能力，不再需要依賴公仔尋求安全感，於是決定不再歸還，陪伴牠長大的鬆弛熊公仔亦正式功成身退。

主動照顧其他猴BB延續窩心

Otome的故事並未因為成功融入猴群而完結。可能因為經歷過孤兒之苦，Otome的性格非常溫和。當園內後來有另一隻初生孤兒嬰猴Ryu需要放回猴群時，Otome主動擔起了大姐姐和照顧者的角色，從旁引導Ryu學習獼猴社會的社交規則，幫助牠順利融入大家庭。時至今日，18歲的Otome已經在猴群中生兒育女，成為受人尊敬的「嫲嫲級」人馬！

起床就滑手機？醫揭大腦4大傷害 難怪睡飽也累、注意力超差

知道Otome的經歷之後，一眾網民紛紛放下心頭大石，為勇敢的Panchi打氣。甚至有網民猜想「現在的猴群裡面，會不會Otome就是其中一隻給Panchi溫暖抱抱的大猴子呢？」大家都希望Panchi能像Otome前輩一樣，在猴山健康快樂地開展新生活。

市川市動植物園

地址：日本千葉縣市川市大町

營業時間：09:30 - 16:30（入園時間截止至16:00）

休息日：逢星期一（如遇日本公眾假期則順延至翌日）、年末年初

入場費：成人440日圓、小童110日圓（植物園區域免費參觀）

千葉縣緊貼東京市區，成田機場同東京迪士尼都位於千葉縣，想到市川市動植物園遊覽觀光交通亦非常便利：

1. 乘搭 JR： 於JR總武線「本八幡站」或JR武藏野線「市川大野站」落車，再轉乘巴士；

星期六、日及公眾假期： 乘搭直達京成巴士至總站「動植物園」站，步行約1分鐘到達。

工作日： 乘搭巴士至「大野町4丁目」站，步行約10分鐘到達／ 乘搭巴士至「駒形」站，步行約10分鐘到達。

2. 乘搭北總鐵路： 至「大町站」落車，步行約25分鐘。

北總鐵路與東京市區的「都營淺草線」及「京成線」直通運轉。可直接從東京市區的淺草、日本橋或押上等車站上車，直達「大町站」，無需轉車。

資料來源：市川市動植物園