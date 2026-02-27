小猴Panchi ｜為何動物園須用絨布質料公仔？70年前實驗揭原因

早前日本市川市動植物園的小獼猴「Panchi 君」，因時時攬實一隻「紅毛猩猩公仔」勇闖猴山而備受關注，更令人回想起園區18年前另一隻靠抱著「鬆弛熊」捱過孤兒歲月、如今已兒孫滿堂的獼猴前輩「Otome」。看著這兩代孤兒小猴抱著無生命的毛公仔不放，不少網民大感困惑，明明園方已包辦了充足溫飽，為何還要特地給牠們塞公仔？其實這種做法關乎心理學的一個著名實驗！



早前日本千葉縣市川市動植物園的超可愛小獼猴「Panchi 君」，因為每日帶著一隻大過自己兩倍的「紅毛猩猩公仔」勇闖猴山而全球爆紅，大家都被這隻小可愛融化，其在市川市動物園內的生活片段更在Threads上瘋狂被洗版，遊客更迫爆園區。其實，Panchi並不是第一隻這樣做的猴子。園區內早在18年前，就有一位經歷過人工哺育的「大前輩」Otome，當年牠同樣因為被母親遺棄，而日夜緊抱著一隻「鬆弛熊」公仔尋求慰藉，最終亦成功融入猴群。

看著這兩代孤兒小猴，都不約而同地死死抱住一隻沒有生命的絨毛公仔不放，許多人第一時間都會感到困惑：明明動物園已經包辦了充足的照顧與餵食，為什麼還要特地塞給牠們一個絨毛公仔呢？日媒《朝日新聞》指出，這種做法背後可能牽涉到心理學史上一個非常著名的實驗。

70年前的「恆河猴實驗」

1958年，美國威斯康辛大學心理學教授哈洛（Harry F. Harlow）運用恆河猴進行實驗，推翻了以往世人普遍認為「小孩對母親的依戀只是因為母親的餵養」的觀點。

開始實驗時，研究人員將剛出世的幼猴與母親強行分開。猴BB起初只能在籠內尖叫，當意識到媽媽真的不會再回來後，便開始轉向籠內兩隻「假媽媽」尋求安慰——一隻是掛著奶樽但冷冰冰的「鐵絲母猴」，另一隻則是觸感柔軟但沒有食物的「絨布母猴」。

實驗過程中幼猴的反應高度一致。牠們只有在極度飢餓時，才情願靠近「鐵絲母猴」速速吃奶，填飽肚子後，就會立刻飛撲回「絨布母猴」身上緊緊抱住。哈洛得出結論，柔軟觸感所帶來的「慰藉」，比單純的食物充飢更為重要。

之後，他更進一步在布猴上安裝機關，突然向幼猴噴射強風、冰水😱，甚至伸出鐵釘刺傷牠們。然而，受驚嚇跳開的幼猴仍不放棄撲回布猴的懷抱，絕不轉投鐵絲母猴。哈洛指出，這種行為完全打破了當時主流的理論，證明幼猴對母親的愛十分頑強，亦無關生理需求。

回看這個實驗，也解釋了Otome與Panchi的執念。作為一出世就被迫與母親分離、靠人類「人工哺育」養大的孤兒猴，在成長最關鍵的階段，徹底失去了在媽媽懷中感受溫暖的權利。因此，園方特意安排的絨毛公仔（鬆弛熊或紅毛猩猩），自然就成為了小猴子心目中的「媽媽」。

飼育員學會適時放手

儘管Panchi帶著公仔的模樣十分惹人憐愛，但對負責照料的飼育員而言，始終都是一個必經的過渡階段。一直負責飼餵Panchi的宮腰先生在接受媒體訪問時便吐露了心底話，坦言園方的最終目標，是期盼Panchi能像前輩Otome一樣真正迎來「獨立」。

他感性表示「我們的目標，是希望牠能在猴群中與同伴一起進食、完全融入大家庭，直到讓人一眼望去，根本分不清哪一隻才是Panchi。雖然在照顧過程中，無可避免會萌生出宛如父母般的感情，但我會時刻提醒自己不要過度投入，只在身旁默默守護著牠」。不過從網上瘋傳Panchi近日的生活日常片段來看，這頭小可愛一見飼養員還是一「猴」當先跳上飼養員哥哥身上，要「獨立」還有一段距離呢！