2026理財調查｜近八成GenZ開啟「生存型消費」連買棵菜都分期付款

買樓置業、長線儲蓄、準時退休……這些傳統上一代傳下來的成功人士「必經之路」，在今時今日的經濟環境下，對年輕人來說到底還實不實用？近日，美國Beyond Finance與非營利組織Operation HOPE發布了一項調查。報告訪問了2000名Z世代與千禧世代年輕人，結果發現高達70%的人表示「累積財富已經遙不可及」，更有近八成GenZ無奈開啟了「生存型消費」模式！

美國有不少GenZ有「生存型消費」的習慣。（《惡女~誰說上班不帥氣》劇照）

過半年輕人認為注定要面臨財務失敗

調查結果也打破了「年輕人不負責任、崇尚精緻窮」的傳統刻板印象，反而顯露了這一代人面對宏觀經濟體系時的集體無力感。報告顯示，現在僅有32%的人覺得傳統「置業置產、結婚成家」的夢想還算切合實際，有四分之一的Z世代認為這根本是遙不可及的幻想。

最心酸的是，有57%的年輕人直言自己這一代「一早被注定要面臨財務失敗」，68%的人覺得自己比上一代承受了更多經濟挫折。報告更指出，現時不少所謂的「理財教育」根本忽視了宏觀經濟大局，一味將責任推給個人。有75%的人表示，現在單憑理財知識，一樣買不起樓，導致有54%的千禧世代成年之後，依然無奈要搬回父母家同住。

當長遠規劃變成奢望，年輕人唯有活在當下，全面開啟先處理眼前開支的「即時生存模式」。有31%的人形容自己現時只是「勉強生存」，為了追上物價，71%的人表示必須要做兼職或尋找外快。

$25,000持續進修基金用剩多少？3步驟查戶口結餘 附10大精選課程

GenZ使出各種「生存開支」奇招

更有高達77%的人會表示自己有各種「生存開支」奇招，日常生活周轉方式也各有不同。31.85%的人連去超市買食品雜貨、交水電煤費，都要開啟「先買後付」功能。31.10%要向家人借錢；24.75%要申請新信用卡或個人貸款；更有23.75%的人因為現金用盡，被迫「以卡還卡」。27.75%的人為了維持基本社交，還會選擇刻意透支自己的支票賬戶。若然突然有一筆退稅或意外之財，有26%的人會優先用來支付基本生活開支，19%用來還卡數，僅有4%的人感到足夠穩定而敢拿去旅行度假。

年輕一代交水電、去超市買菜都慣用分期付款。（《惡女~誰說上班不帥氣》劇照）

連登仔狠批香港窮人一飲食習慣好可悲 讚日本料理最好遭反轟無知

金錢觀影響戀愛觀

雖然環境艱難，但這代年輕人反而進化出超現實的新生存法則。以前的人談戀愛不愛談錢，現在年輕人則是「未談心、先談金」。高達73%的年輕人要求在第三次約會之前，就要清楚知道對方的確切財務狀況，包括欠債、信用評分和消費習慣等等，絕對不盲目投入。

此外，上一代經常教人如何死慳、就算貸款都要讀大學。現在有24%的Z世代寧願在社群媒體看財經KOL教理財，也不想聽父母埋怨。更有39%的人直接請AI做財務助理，在花大筆錢之前，先叫AI模擬運行「如果……會怎樣」的假設情景。其中有31%的Z世代已經習慣「真人+AI」的混合理財模式，理性運用科技幫自己把關。

GenZ自製焦慮自救包爆紅！10分鐘極速平復 專家揭五感急救法原理

理財專家小貼士

Beyond Finance的理財專家Erika Rasure博士也安慰大家，其實當今年輕人的應變能力其實是一種全新的「財務韌性」。在2026年的今天，只要你能夠準時交租、交水電費、維持到生活正常運作，早已是贏家！