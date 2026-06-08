口臭原因｜為何嘴巴會散發大便味？口臭專家揭3大成因與防臭對策

身邊有沒有一些朋友，一開口說話就飄出異味，令人窒息？近日在社交媒體上有網民分享崩潰經歷，直言「驚覺朋友的口臭居然是糞便的味道，當場嚇了一跳」，該帖文之下也有不少家長心碎求助，指家中小孩的口臭聞起來也像大便。對此，日本口臭權威專家證實口腔清潔不當確實會散發「便便味」！



由於人體生理機制影響，口臭當事人往往是全場唯一毫無察覺的人！ (《皮諾丘》劇照)

到底口臭有無可能變成便便味？適逢日本6月4日的「預防蛀牙日」與「牙齒與口腔健康週」，日本媒體《每日新聞》特別請教了曾創立口臭專科門診的鹿兒島大學名譽教授於保孝彥。他證實「沒錯，嘴巴確實會發出糞便的臭味」。而最慘的是，由於人體生理機制影響，當事人往往是全場唯一毫無察覺的人！

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清潔不當口腔細菌量暴增

那麼為何口腔無端端會演變成化糞池？於保教授解釋，這與口腔內龐大的細菌生態系息息相關。一般人誤以為腸道的細菌才最多，但實際上，人類口腔內有數百種細菌，每1公克就含有數千億個細菌，這個密度與腸道菌相比幾乎不相上下。

當口腔清潔不徹底時，牙周病菌就會開始分解口中脫落的黏膜、血球成分、細菌屍體以及食物殘渣中的蛋白質。

其中產生便便味的原因之一就是牙周病菌在分解蛋白質時，會產生吲哚與糞臭素。這兩種物質雖然常由腸道細菌製造，但在口腔環境惡化時，牙周病菌也同樣能大量生產。

除了便便味，部分牙周病菌還會分泌出散發芝士腐敗味的「酪酸」，以及酸臭腐爛味的「吉草酸」。當這些大便味、腐敗酸味多種味道結合並在口腔中混合發酵，就變成尷尬的「便便口臭」。

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若清潔不當，容易導致口腔細菌量暴增。（《金秘書為何那樣》劇照）

不少人會疑問，即使口中散發出惡臭，當事人自己也察覺不到嗎？「沒錯，就是察覺不到。」於保教授指出。「因為人類隨時隨地都在聞著自己的口臭，因此會產生『嗅覺疲勞』，導致無法辨識出自己的口臭。」

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三大口臭症狀

國際口臭學會將口臭相關症狀定義為三種：

真性口臭症：超過一般容許限度，旁人能聞到明顯惡臭。

假性口症症：實際上沒有明顯惡臭，但當事人自尊心作祟主觀認為有。

口臭恐怖症：心理極度焦慮，即便檢查結果正常仍反覆陷入苦惱。

於保教授透露，過去在門診中，絕大多數的求診病患自己根本不知道口臭嚴重，全都是被身邊的親友或同事「好心提醒」才驚覺事態嚴重。臨床上存在極大的落差，有人在檢查中呈現出接近明顯惡臭基準值100倍的驚人數據，自己卻從來不在意。反之，也有數值在標準以下、卻因為太焦慮而前後前來做了9次檢查的患者。專家亦呼籲若有疑慮可大膽就醫，一旦低於基準值，也可重拾自信。

專家呼籲民眾若有疑慮可大膽就醫。（《金秘書為何那樣》劇照）

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專家教路防臭對策

想要徹底根除讓人尷尬的便便口臭，方法其實非常簡單直接：就是透過物理清掃，徹底奪走細菌的食物來源（口內脫落黏膜、食物殘渣）。於保專家強調，大眾日常最容易忽略的兩大死角正是「舌苔」與「齒縫」。

越往舌頭的後半段，越容易積聚細菌與髒污，形成厚重的白色「舌苔」，這是引發悶熱難聞口臭的主因。專家建議每天使用專用舌苔刷由後往前輕刷清理1次，效果便非常顯著。而且單靠普通刷牙根本無法清潔牙齒與牙齒的鄰接面，必須養成勤勞使用牙線或牙間刷的習慣，將卡在牙縫深處的廚餘殘渣徹底刮除。