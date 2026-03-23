日女為追星做啃老族30年 90歲母病逝後　從遺物中發現信件感悔疚

日本的啃老問題嚴重，根據日本內閣府的統計數字，截至 2024 年底，日本估計約有 146 萬人處於繭居狀態（15 歲至 64 歲），約佔該年齡層人口的 2%。近日日本媒體就報導了一宗令人嘆息的啃老個案，一名年過六旬的老婦，多年無業追星啃老，直至早前90歲的媽媽離世，她才從母親留下的遺物中驚覺原來屋企已欠債纍纍......

《跟拍去你家》節目截圖 (示意圖，非當事)

每月靠６萬日圓生活

日本媒體The Golden Online近日訪問了一位「資深」的啃老族婆婆由美子(化名)。今年68歲的由美子一直跟母親住在東京都心近郊。她長期沒有固定工作，每月收入僅有約 6 萬日圓（約港元$2,944）的年金，生活上的大部分開支都是依靠母親節子（化名）的年金與儲蓄。

「伙食費、水電媒幾乎都是媽媽畀。」由美子說。據講她甚至連家務也懶得做，大多由母親來負責，是一個不節不扣的啃老族。

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媽媽曾發聲求助卻置之不理

那她一整天做甚麼打發時間呢?原來是追星，「演唱會和各種活動是我的樂趣……那簡直就是我的生存意義。」她一直認為自己的個人開支就只在那每月6萬日圓的年金範圍內，但事實生活上的基本支出她都是靠母親。「雖然媽媽曾對我說過『希望妳能多幫一點忙』，但我當時並沒有深思。」

及後90歲的媽媽病倒，住院後不久便離世，由美子才開始迫著自己獨立生活，「說實話，我根本不知道該從何下手。」她在整理遺物及財產時才發現，銀行的存款不但大幅減少，甚至還發現了未繳費的固定資產稅與公共規費。「我原以為應該剩得更多。」

她說，估計母親當日是為了應付日常生活開支，才沒有繳交這些必要款項。由於沒有了「母幹」，由美子被迫僅靠自己的年金生活，但她每月只有 6 萬日圓年金，根本無法應付居住費與生活費，「這是我第一次意識到，自己可能活不下去了。」

《不求上進的玉子》劇照

日本政府也有一些類似香港綜援的社會補助津貼，由美子也有去相關機構求助過。不過制度規定，若名下擁有物業，政府會根據該物業的價值或活用的可能性來進行判斷，也可能會要求求助者先變賣房產，「如果能早點重新審視生活就好了……」由美子說。

中年大叔因雙親亡而餓死

其實，日本的啃老故事並不罕見。日本NHK電視台2021年就曾拍攝特備節目，深入探討這個議題，當年報道指，一名56歲的中年大叔因雙親離世，失去經濟支柱，從而導致活活餓死在家中。離世數日後胞弟回家清理遺物，發現家中堆滿垃圾，同時他亦發現爸爸的日記及哥哥生前的工作筆記，更揭露了整個絕望死亡過程。👉👉👉日56歲「啃老族」因雙親離世而餓死 弟整理遺物驚揭絕望死亡過程

死者少2歲的弟弟牧岡二郎，發現爸爸的日記及哥哥生前的工作筆記。（NHK截圖)

啃老族高達146.4萬人

根據日本兒童家庭廳（こども家庭庁）在2025 年 6 月 發布了最新版的 《令和7年版兒童・若者白書》，日本內閣府於 2023 年 3 月公布的調查（針對 15 至 64 歲），推估全日本約有 146.4 萬人 處於繭居狀態（Hikikomori）。 白書中強調，隨著 2019 年首度提出的「8050 問題」進入 2026 年，推斷許多家庭已轉向「90 歲父母照顧 60 歲子女」的極端狀態，社會孤立風險達到高峰。而根據日本文部科學省於2025年10月29日公布的「2024年度問題行動調查」，2024年度拒絕上學的中小學生人數為353,970人，政府預警這將成為未來「長期繭居」的潛在來源......