首爾大學線上考試多人作弊！證據不足難處罰　教授決全班攬炒惹議

近日首爾大學在期末考試中再次發現大規模作弊事件，一門專為服兵役學生開設的網上通識課程，全班36人中，有接近一半人被系統發現有作弊嫌疑。最慘的是因為證據不夠確鑿所以無法進行處罰，教授最終決定將全班成績作廢，其餘乖乖考試的學生亦無辜受牽連，引發韓國網民熱議。



據韓媒報道，該門課程的學生都是正在軍隊服役的休學生，所以授課和考試全程在網上進行。其實校方亦有防範學生作弊的措施，考試系統設定了偵測功能，只要考生的電腦畫面離開考試頁面，切換去另一個分頁或程式，後台就會留下紀錄。

結果助教檢查後台時發現，班上有近半數人的記錄顯示異常，在考試期間頻繁切換視窗。但是沒法具體得知這些學生查看過哪些網站，校方認為證據不足以進行處罰。其後負責這門課程的教授決定取消全班成績，並安排以補交作業的形式取代考試。

教授亦解釋，「雖然系統無法證明他們查看了什麼網站，但這些學生確實存在不專心作答的行為，取消成績對部分認真考試的學生來說的確很不公平，但為了確保評估的公平性，這是不可避免的決定。」

而首爾大學也在完善相關的應對措施，因為學校還是以線下考試為主，如果必須進行網上考核，則會考慮引入開卷考試或課題型評估等替代方案，從而減低作弊機率。除此之外，校方亦正在制定AI應用指南，並將要求教授在課程大綱中，明確列出是否允許使用人工智能的方針，以便學生更加清楚相關規則。

（《死期將至》劇照）

不少韓國網民斥責這種行為「都考進首爾大學了，就帶點自尊心活得帥氣一點吧！」認為這些精英學生既然書讀得好，根本無需用這種手段，呼籲校方應該嚴懲甚至將其退學。但同時，亦有網民指出這只是「冰山一角」，直言網上考試作弊早已是常態，「暗地裡全都在作弊，只是大家都心照不宣」，這次只不過因為主角是首爾大學才被放大檢視。另有有網民指，線下考試亦會作弊、其實也無法制止作弊行為「會作弊的人不管怎樣都會作弊」。

除了指責學生，有網民認為教授若想杜絕歪風，自己也要展現誠意，例如「每年出不一樣的題目」，別讓試題像族譜一樣流傳，否則單靠轉回線下考試也是治標不治本。