大學生必睇10大識人技巧！表面大方必是神隊友？教你識穿偽善巨嬰

大學常被喻為「小型社會」，但隨着近年校園的社交生態早已發展到新的層次。在大學想一眼看穿一個人是「神隊友」還是「巨嬰」，反而要看他們日常生活的行為舉止與微小習慣。以下《開罐Opener》整理網民熱議的10大「大學生識人技巧」，幫你提早避坑！



《填詞L》劇照

1. 表面營造好相處人設

現實中苦心經營「全校最好相處」的偽善人設，把口甜過蜜糖、見人講人話。這類「世界仔」雖然表面吃得開，但無需深交。更有網民提醒，小心那些在Ocamp中不斷嘘寒問暖的組爸，部分人可能藏有「獸父的內心」；有些人在私底下甚至會將密友圈限動當作公審工具，偷拍同學醜態或截圖組員短訊狂踩，小心這類人隨時也會在背後以同樣方式中傷你。

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2. 小組分工只搶「安全區」、靠AI交功課

分工時永遠爭先恐後搶佔「前言、總結、排版」等毫無技術含量的安全區。看似主動配合，實則極其精明地將最難搞的數據分析和文獻評論全數轉嫁他人。做作業時更一心投機取巧，直接將未經任何潤飾的AI答案粗暴複製貼上，露餡字眼都懶得改。

3. 永遠選擇坐在最後排的人

觀察一個人在大堂課的座位選擇，往往能看出其大學生活的重心。那些永遠坐在最後排的人，通常只有兩種極端：一是以打機、睡覺來過日子的同學；二是忙於發展副業、狂做兼職賺錢的達人。他們心思早已不在課堂上，絕對不是可以一同在學術上並肩作戰的對象。

4. 慫恿他人玩樂又暗自發憤

平時口口聲聲勸身邊人放鬆，甚至教唆、慫恿他人走堂去玩。考試前更會到處宣稱「完全沒有溫習，感到非常害怕」。背地偷偷挑燈夜讀、默默溫習。每當看見其他同學認真讀書或出入圖書館時，又會心生妒忌，在語言間冷嘲熱諷對方「太Chur」或盲目追GPA，見不得別人的付出與進步。

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5. 識「究極神隊友」

大學生活多姿多彩，想搵神隊友就要看這三點：上莊同時GPA又高，絕對是懂得分配時間的「時間管理大師」；無論前一晚玩到多瘋狂，第二朝都可以準時到達課室，代表意志力與自律性極強；玩Ocamp就算被人玩或者出醜都玩得起，EQ極高，好好跟他們學習！

6. 經常利用MBTI作為藉口

不論是做Project還是上莊開會，動不動就將「我是P人注定遲到」或「我是T人講嘢比較直接」掛在嘴邊，用四個英文字母來合理化遲到、失蹤與不負責。真正「大人」是會主動道歉修正錯誤，巨嬰則只會推卸責任。

7. 在宿舍公共空間不顧他人感受

住Hall時，用完餐具和廚具後懶得洗任由其堆積、在雪櫃內擅自飲用他人的飲品，甚至垃圾桶已塞爆也扮睇唔到。平時在房內或走廊公共區域更會旁若無人地大聲打機、開喇叭講電話，全然無視同房或鄰近同學感受的自私鬼。

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8. 回覆小組通訊群組的習慣

在個人社交平台上全天候活躍更新動態、出Story去玩，卻對小組通訊群組的訊息選擇性失明，大玩人間蒸發。直到ddl前才捨得現身，是公認的團隊毒瘤。透過其回覆群組的速度與其在社交平台活躍度的反差，即可識別出不負責任的「隱形巨嬰」。

9. Present時行雲流水不用睇稿

在小組報告(Presentation)環節最能看出一個人的真本事。當隊友們都在低頭看稿、講得結結巴巴時，如果有人能夠發表時全程不用睇稿，而且對答流利，代表他不僅事前準備充足，更是一位有自信、不怯場、英文好的人。絕對是真正的神隊友，一定要抱緊大腿。

（《填詞L》劇照）

10. 沉迷吹噓昔日輝煌事蹟

不論在任何社交場合，總習慣將「當年勇」掛在嘴邊，向旁人吹噓自己中學時期的輝煌戰績、過往的DSE分數，或是何時去過Exchange、拿了多少個Offer。這類人往往需要透過他人的羨慕來建立自信，這種人隨時講就天下無敵，做就有心無力，不要寄以厚望。