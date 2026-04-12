玩交友APP？HR見「05後履歷」崩潰：自傳寫追星　照片加雪餅濾鏡

看到「05後」的履歷表，讓她感到衝擊。



一位女網友在Threads分享，最近看到05後在履歷表的自傳欄寫的不是學歷或工作經驗，而是喜歡的韓星、本命，讓她滿頭問號。不僅如此，對方的大頭貼還用抖音特效，兔耳朵、髮夾、親吻妝、甚至雪餅濾鏡全上，讓她直呼：「以為在滑交友軟體。」

原PO在Threads發文：

近期感到最有衝擊的事：05後（指出生於2005/1/1至2009/12/31之間的年輕人，約17-21歲）直接在履歷最重要的自傳那一欄，寫自己最喜歡的韓星是誰、本命是誰。工作經歷：無

這讓她不禁滿頭問號。

她還在留言處直呼，「忘了說，你各位那個大頭貼啊！不要給我用什麼抖音特效的，什麼白兔耳朵、髮夾、親吻妝、雪餅有的沒的」，哭笑不得地說這些履歷讓她「以為在滑交友軟體。」也感嘆對方算起來已經20歲了，履歷表上顯示沒有讀大學，「我為什麼會特別提到他的工作經歷？就是因為他明明沒有讀大學，可是這兩年的工作經歷還是無。」

貼文引發討論，

「但他如果寫當過應援主辦、生咖，那可以考慮（？」

「有看過3開頭的人在履歷的經歷上寫『自己日本獨旅6天』，一整個很問號」

「沒可能履歷當社群軟體自介寫欸」

「我笑出來」



也有網友吐槽，

「04年的我：？？？？」

「確定是要面試工作？不是在求票嗎？」

「幾年出生不是重點，重點是腦子有沒有」



※本文獲原PO授權引用。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】