小紅書網民質疑香港人愛假裝富家女　1奇怪穿搭太虛榮 反被轟膚淺

走在香港街頭，隨處可見百元Uniqlo平價上衣，配一個幾萬元的名牌手袋的穿搭，但近日有網民在社交平台發文，指不少香港人日常偏愛著平價衫，但身上卻要配戴著名牌奢侈品，甚至質疑是刻意營造虛榮人設，隨即引發網民熱議。



（小紅書截圖）

日前，有網民在小紅書發文質疑港人的消費與穿搭觀念。PO主表示「為什麼很多香港人都喜歡假裝自己是富家女，明明穿的是優衣庫（Uniqlo），戴的卻是大牌奢侈品...」，這種配搭在他眼中其實是港人為了面子，「充大頭鬼」刻意營造虛榮人設。

（《現正分手中》劇照）

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網民反擊：舒適才是港人Style

這番言論隨即引來大批網民反擊，有人留言解釋，「這邊的天氣短袖衣服一年得穿四季，就意味著經常得洗。眾所周知奢侈品的衣服都不怎麼耐洗，浪費錢買只能穿幾次的衣服沒什麼意思，當然就優衣庫啦！」也有網民深有同感地表示，大牌服飾的舒適度甚至比不上平價品牌，「而且大牌衣服的面料都沒優衣庫Muji舒服，我買大幾千上萬的T也愛買79的優衣庫」。對港人而言，舒適與易襯遠比衣服上的Logo重要，有人更笑言：「家中沒有Uniqlo不算香港人吧！」

另有網民神總結，以簡單衣著搭配名牌手袋的簡約高貴感，才是最地道的「香港人Style」，「住30平米的房子背幾萬的包擠地鐵，不就是香港的常理」、「Uniqlo是生活，奢侈品是情緒價值」。

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（《現正分手中》劇照）

兩地收入物價不同影響消費觀

而對於原PO主口中的「假裝富家女」，不少網民稱這純粹是內地與香港收入與物價觀念的落差，買奢侈品在香港不能算是「富有」的表現。有網民直言，「大牌奢侈品一個月工資就可以買了」，純粹是「花得起」而非「扮闊佬」。有剛從香港旅遊完的網民更無奈吐槽：「香港一頓飯人均要300元，在這個高消費地方對比之下，奢侈品真的顯得不怎麼奢侈了！」