牙齒與身體其實都一樣重要，但偏偏不少人忽視牙齒健康。想有一副健康的牙齒，最基本要做的，就是一定要每天刷牙。不過，刷牙的姿勢、使用的牙刷，都能影響功效。韓國專業牙醫高光旭（譯音）在YouTube上教大家4招選擇及使用牙刷的注意事項。



再貴的也不及全新的牙刷

高醫生表示，曾經有不少人病人都表示，自己明明已經很勤力刷牙，但不知道為何仍然有這麼多牙石。當他檢查這些病人的牙刷後，發現他們的牙刷，多數都已經呈「炸毛」狀態。

高醫生亦指，刷毛的尖端才應該是用來刷牙的部分，但已經炸毛的牙刷，刷毛的尖端是碰不到牙齒和牙肉，亦刷不到牙與牙之間的罅隙，令牙石、食物殘渣積聚。因此，不論是具備甚麼功能的牙刷，「全新的」牙刷永遠才是擁有最佳清潔效果種類。要令牙刷刷毛減低出現炸毛的機會，高醫生建議大家刷牙時不要過分用力。

▼▼▼點擊圖片查看4個正確選擇及使用牙刷的tips▼▼▼

一個月換一枝牙刷

承上文，不論是甚麼質地的牙刷，用了一段時間之後，都不免出現炸毛的情況。高醫生建議，一個月換一枝新牙刷，就是最佳的時間。

選購便宜的牙刷套裝

不少人都會覺得價錢越貴的牙刷，能使用的時間會越長。就算牙刷已經炸毛，但也不捨得換。但高醫生表示，不論是貴還是便宜的牙刷，能使用的最佳時間都是相若。因此，高醫生建議大家選購一些價錢較低廉的牙刷套裝，方便隨時替換。另外，他亦不建議大家購買價錢較貴的電動牙刷，說：「除非大家是有錢人，可以一個月換一枝電動牙刷！」

選購有長、短毛的牙刷

現時市面上有很多不同種類的牙刷，例如刷毛較軟身的牙刷、刷頭較寬的牙刷等。高醫生表示，其實牙刷不需要太多特別的功能，「最緊要是刷得乾淨」，因此，他建議大家可以選購「集長、短毛於一身的牙刷」，短的毛可以將牙齒表面清潔，而長的毛則可以刷到牙隙。

不過，無論你刷牙刷得幾乾淨，都應該定期去牙科診所洗牙，及檢查有沒有柱牙、牙周病等問題。雖然不少人都很怕看牙醫，但牙齒是跟大家一輩子，所以大家一定要好好愛護自己的牙齒！

