世界盃日本球迷執垃圾是「做騷」？ 本土網民踢爆3大真相：太雙標

2026美加墨世界盃小組賽F組，日本隊與荷蘭隊戰平後，日本球迷賽後主動清理看台垃圾的行為，引發國際足聯（FIFA）及多家歐美媒體的高度讚譽，甚至被視為日本尊重大賽與場館的文化展現。然而，這波「美談」傳回日本國內，卻激起民眾強烈反彈，質疑這些球迷只在國際鏡頭前「做騷」，對比日本澀谷街頭平時的髒亂，斥到場球迷為典型的「表演型文明」！



賽後，國際足聯（FIFA）透過官方社交平台發佈了相關片段，讚揚日本球迷在完場後堅持留在看台清理垃圾，並將此行為定義為「尊重的體現」。鏡頭前，一名日本女球迷受訪時亦強調，這份自覺源於對球員、對手以及場館的敬意，認為來到他鄉參與盛事，理應確保不留下一點破壞或雜亂。再加上福克斯新聞（Fox News）、ESPN等外媒的廣泛報道，成功將「日本球迷」與「極高素質」畫上了等號，令這一舉動成為了國際媒體口口相傳的模範行為。

但當這則美談傳回國內，日本球網民卻不以為然，網絡上的輿論風向與國際媒體的讚嘆截然不同。許多日本民眾對此感到憤怒與尷尬，紛紛在社交媒體上批評這是「為了表演而做的秀」，更總結出反響較大的3大爭議點：

1. 藍色膠袋疑似公關宣傳

不少日本網民指出，球迷手上標誌性的藍色垃圾袋並非他們自發攜帶，而是大量生產的宣傳品，更有人踢爆這些袋子疑似與某飯店等企業存在聯名推廣關係，隨之而來的還有一套「加油時要舉起袋子，賽後用來裝垃圾」的指令。大批日本網民質疑，這種為了「被西方媒體拍到」而進行的集體行動，與其說是自發美德，不如說是一場精心包裝的商業化公關騷。

（X@Awakend_Citizen）

2. 日本女性指出日男太「雙標」

不少日本女性網民針對此現象反問：為何這些在國際舞台上表現出極致潔癖的男士，在現實生活中對家務卻視而不見？根據日本內閣府男女共同參畫局《生活時間的國際比較》報告顯示，日本女性平均每天花約4小時處理家務，但日本男性平均僅投入41分鐘。網民批評這種在公共場合展現出的「勤勞」，與平時在家中不幫忙洗碗、整理環境的態度形成了強烈諷刺，揶揄道：「這些男人若能將體育場上的清潔熱忱，分給家務一點，家裡的環境肯定會乾淨得多。」

3. 日本本土活動的對比強烈

日本網民在網上貼出日本本土花火大會後的現場照片，顯示街道佈滿垃圾。面對這些影像，不少網民質問，「為什麼在世界盃有攝影機拍攝時會主動撿垃圾，但在國內活動後卻無人清理」。