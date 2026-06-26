日本大學入試爭議 東京科學大學設154名「女子枠」被批對男生不公

最近，日本大學入試裏一個詞被推到台前：女子枠。



直譯過來，就是「女性名額」。放在大學招生（收生）裏，它指的是大學在某些專業、某些選拔方式中，預先給女性考生留出一部分招生名額。

注意，它不是「女生不用學習就能進名校」，也不是簡單地把男生的分數線砍掉給女生。更準確地說，它是一條特定的入試通道。考生仍然要提交材料、接受評價，有些學校也會看學力、面試、志望（志願）理由等。

但爭議也正是從這裏開始的。

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這次被討論的是東京科學大學。它是由舊東京工業大學和東京醫科齒科大學合併而來的新大學，理工科底色很強。報道中提到，該校2026年計劃設置154名女子枠。

這所學校為什麼要這麼做？原因不難理解。

日本理工科長期男多女少。尤其是機械、信息、工學這些領域，女生比例一直偏低。大學希望從招生端開始調整，讓更多女性進入理工科，再往後進入研究室、企業、技術崗位。從這個角度看，女子枠不是突然冒出來的「特殊照顧」，而是一種制度糾偏。

可是，制度一落地，就會碰到另一個現實問題：誰知道這條路？誰有能力準備這條路？

報道里有一名通過一般選拔進入東京科學大學的女學生，化名ヤスダ。她走的是很普通的升學路線：公立小學、公立中學、地方公立進學校，然後靠一般考試考進來。入學之後，她才發現，身邊有些通過女子枠進來的女生，來自私立中高一貫校。

最近，日本大學招生出現的「女子枠」，意指在某些專業和選拔方式中，預先給女性考生留出部分招生名額。（stephanie hau@unsplash）

這裏也要解釋一下。日本的私立中高一貫校，可以理解成從初中到高中連續培養的私立升學體系。這類學校往往升學指導更細，訊息更集中，老師和家長對大學入試的各種通道也更敏感。也就是說，同樣是考大學，有人面對的是一張白紙，有人手裏已經有路線圖。

ヤスダ並不是因為反對女子枠才沒有報考。她在報道中表達的核心意思是：自己沒有那麼高尚，不是覺得女子枠差別待遇所以故意不考，而是單純沒有訊息。更讓她在意的是，她後來得知女子枠的合否標準也看學力。換句話說，如果她當時知道這條通道，也許自己也有機會。

這就讓問題變得微妙了。

很多人討論女子枠時，第一反應是男生和女生之間公不公平。理工科本來名額有限，給女生單獨留名額，會不會擠壓一般選拔？男生會不會覺得自己被制度排除？

但這篇報道真正刺痛人的地方，是女生和女生之間的不公平。同樣是女性考生，有人來自訊息密度很高的私立學校，有人來自地方公立學校。有人在高中階段就聽過說明會、拿到資料、知道怎麼寫志望理由；有人直到進了大學，才知道原來還有這條路。於是，一般選拔進來的女學生看女子枠合格者，產生了一種很複雜的感覺。

報道標題裏用了一個很扎眼的詞：「貴族」。這當然不是說對方真的出身貴族，而是那種階層感：不是誰更努力、誰更聰明的問題，而是誰更早知道規則，誰身邊的大人更懂規則，誰所在的學校更會利用規則。

這在日本教育裏並不罕見。表面上，入試越來越多元。除了傳統的一般考試，還有綜合型選拔、學校推薦型選拔、年內入試，以及這類面向特定群體的招生名額。

聽起來，選擇變多了。但選擇越多，對訊息的要求也越高。你得知道有哪些入口，知道什麼時候報名，知道材料怎麼準備，知道老師能不能推薦，知道這條路適不適合自己。最後，拼的不只是孩子本人，也拼家庭、學校、老師和訊息網絡。

所以，女子枠的爭議不能簡單寫成「女生佔便宜」。

如果只看性別，日本理工科確實需要更多女性。一個長期由男性主導的領域，如果永遠只靠「自然競爭」，結果很可能就是繼續男多女少。制度想把門稍微打開一點，有它的社會理由。但如果只看制度初衷，又會忽略另一層現實：通道越特殊，越容易被訊息強者先用起來。

一個地方公立校女生，可能連「可以報女子枠」都不知道；一個私立中高一貫校學生，可能早就被老師提醒過：這個學校今年有名額，你可以準備。這時，制度本來想彌補性別差距，卻可能在另一個層面放大階層差距。

這才是這件事真正值得看的地方。它不是單純的男女對立，也不是一句「特殊照顧」就能罵完。它更像是在提醒我們：現代教育裏的公平，已經不只是考卷上的公平。

以前大家以為，只要同一張卷子、同一個分數線，就算公平。後來大學說，我們要多元評價，不能只看一張試卷。可多元評價一旦變複雜，公平就轉移到了另一個地方：誰更懂規則，誰更早準備，誰背後有更成熟的升學系統。

這就是「女子枠」在日本引發爭議的原因。它表面上是給女生留名額，深處卻牽出一個更現實的問題：當大學入口越來越多，普通家庭和普通學校的孩子，是否反而更難看清門在哪裏？

女子枠要不要存在，可以繼續討論。但如果它存在，訊息就不能只流向少數「懂行」的學校和家庭。否則，被改變的可能不是不平等，而只是讓不平等換了一種更隱蔽的形狀。

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