香港中產4大「慳錢哲學」震驚港漂　1生活習慣「精打細算到極致」

內地與香港的文化與消費觀向來大有不同，大眾印象中，香港往往與高收入、高消費畫上等號。不過，今日有網民總結出4大「港式慳錢哲學」，卻徹底顛覆了內地網民對港人的既定認知，令不少網民驚嘆大開眼界！



（小紅書截圖）

日前有網民以「香港人省錢的方式，內地人根本想不到」為題在小紅書發文，樓主透露，自己第一次被香港朋友震撼，是因為一件在中環上班穿的、質感極好的西裝，一問之下才發現西裝原價需要$8000，但朋友只花了$800港幣就在網上二手店入手，而各種經歷也令PO主開始觀察並總結出香港中產階級以下4個令人大跌眼鏡的「精算」生活方式。

1. 月薪越高的人越愛逛二手名牌店

PO主表示，許多地方買二手奢侈品會有「怕被看出來是舊的」的心虛感，但香港中環精英卻大大方方去二手名牌店買包。一個「專櫃兩萬」的LV包，九成新二手「只要八千」，他們的邏輯是「既然八千能買到一樣的，為什麼要多花一萬二？」。PO主認為，香港人「不覺得買二手丟臉，他們覺得買貴了才丟臉」。

月薪越高的人越精打細算，所以越愛逛二手名牌店。（《My盛Lady》劇照）

2. . 不買車是因為「算明白了賬」

月薪五六萬港幣的同階層人士在其他城市早買車了，但在香港「很多人連駕照都沒有」。PO主表示，這並非香港人買不起車，而是後續養車成本極高，單是「中環一個車位月租6000-8000港幣」、「路邊停車40塊一小時」，加上保險雜費「一個月輕鬆一萬多養一輛車」。配合發達的交通設施，PO主指出香港人算得很清楚，「這個一萬塊，我打車也用不了這麼多」，核心全在於「養不養得起」。

（《21世紀大君夫人》劇照）

3. 等超市打折 精打細算到極致

百佳、惠康等超級市場每天晚上約「7點半之後」新鮮食品便會貼上減價標籤，如「$40的壽司變成$20」、「$60的沙拉(沙律)變成$30」。PO主表示，晚上8點去超市會看見大量上班族在冷櫃前面「等標籤」，PO主笑言，這些打工仔「不是在等車，是在等貼半價標籤的阿姨」，將精打細算發揮到極致。

（《我的大叔》劇照）

4. 比起電子支付更愛用現金

在電子支付普及的今天，許多香港人錢包裡依然放着「一沓現金」。PO主認為這並非因為科技落後，而是因為「刷卡不心疼，掃碼沒感覺」，但「實實在在地拿在手裡花出去，你會花得更少」。他亦表示，當一張「一千塊港幣找開了」，就能「清清楚楚知道它變成了幾張一百、幾個硬幣、還剩多少」，完美體現了香港人「省錢不是為了窮著過，省錢是為了把錢省下來，放在真正重要的地方」的金錢觀。

（《愛回家》劇照）

香港網民：是一種生活情趣而非貧窮

貼文隨即引來大量網民熱議，有人直言「在惠康等打折那真是很窮了」，但隨即遭到其他網民反駁，「很多是精打細算、享受拿到便宜的東西，不是真的要等折扣啦」，認為這是一種生活情趣而非貧窮。

對於港人愛用現金的觀點， 亦有不少網民感同身受，表示「慣了電子支付後，突然一看銀行就嚇一跳，怎麼沒了這麼多」、「現金是眼裡能看見的實物貨幣，花的時候就會留意，掃碼雖然方便，但真的沒有花了多少錢的概念」。

但亦有部分網民不讚成PO主說法，「別亂說了，沒見過幾個人衣服買二手，超市等打折的是老人師奶為主，愛用現金的主要是老人，我們喜歡刷信用卡儲積分」。