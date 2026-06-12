救護員招募2026｜月薪可達36K　持車牌佔優 即睇8大體能入職條件

打工除了出糧，若可以幫到人就更理想，當救護員可算是有意義工作之一。消防處近日招聘救護員，屬鐵飯碗公務員約，不過要加入成為一員也非容易，除了學歷要求也需要考體能，即睇入職要求及薪酬如何！



《跳躍生命線》劇照

隸屬於消防處的救護員職系對入職的體能要求其實相當高，根據消防處網頁資料，投考救護員有兩大難關要過，首先需要通過體能測驗，包括耐力折返跑、引體上升、傾斜引體上升、原地跳高、雙槓雙臂屈伸、屈膝仰臥起坐、掌上壓、坐位體前屈、俯後撑等動作。除此之外，應考者也要通過救護模擬實際工作測驗，例如限時在救護車內尋找器材、背負救護背囊進行障礙賽等。 考生必須先通過體能測驗，才能參加模擬實際工作測驗，如果在其中一項測試不及格，便不能參加其餘的測試，兩個測驗的整體成績會被視為不及格。

通過體能和工作測驗及其他入職要求後，取錄者需接受為期26星期的留宿基礎訓練，訓練內容涵蓋輔助醫療、院前護理、體能及紀律培訓等，通過訓練才正式入職。

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基層入職的救護員，主要負責前線緊急救護服務、送院前護理及駕駛救護車。其晉升路徑如下：

救護員 (Ambulanceman) (月薪最高可達 $36,270)

救護隊目 (Principal Ambulanceman) (月薪約 $37,300 – $48,025)

救護總隊目 (Senior Principal Ambulanceman) (月薪約 $48,025 – $61,900)

表現優秀且符合學歷資格的員佐級人員，亦可在任職期間通過內部晉升或公開投考，轉任為主任級的「救護主任」，薪酬最高可達$163K。

【消防處-救護員】

月薪:$25,470起

截止日期:25/06/2026 23:59:00

入職條件:

(a)在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具備同等學歷；或

(b)在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具備同等學歷 [上文所述的五科可包括中國語文科和英國語文科。]；

(c)在DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；並能操流利粵語；

(d)通過體能測驗和模擬實際工作測驗(詳情請流覽消防處網頁或致電招募熱線查詢)；

(e)通過能力傾向筆試；以及

(f)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

申請人如持有有效的香港駕駛執照會是有利的條件。

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職責:

(a)提供緊急救護服務；執行院前護理和救護相關職務；以及

(b)駕駛救護車、汽車和客貨車。

救護員須受紀律約束，並須輪班當值，穿着制服及在部門安排的體能測驗中取得令人滿意的成績。

薪酬:紀律人員(員佐級)薪級表第5點(每月25,470元)至紀律人員(員佐級)薪級表第16點(每月36,270元)。

聘用條款:

(1)獲錄用的救護員，會按當時適用的試用條款受聘，試用期為三年。如在試用期工作表現令人滿意，試用期滿後可轉為按當時適用的長期聘用條款受聘。

(2)在通過試用關限之前，獲取錄的人員須

(a) 在基礎訓練課程結業試及格；

(b) 持有有效的消防駕駛執照；

(c) 在確實聘任前六個月內，通過體能測驗；以及

(d) 試用期滿，表現令人滿意，並完全符合職系的要求和服務需要。

申請手續:

申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

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