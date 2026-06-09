$25,000持續進修基金用剩多少？3步驟查戶口結餘 附10大精選課程

特區政府推出「持續進修基金（CEF）」多年，每位合資格的香港市民均可獲得最高25,000港元的資助額。不過，曾經申請過資助的市民，又是否還記得自己的的戶口還餘下多少資助額?《開罐》將詳細為大家拆解，怎樣快速查詢持續進修基金戶口結餘，並盤點現時10+大熱門課程，助各位終身增值。

政府推行的「持續進修基金（CEF）」，只要申請開課時已年滿 18歲，屬香港居民並擁有香港居留權、入境權，或不受任何逗留條件限制，就符合申請資格。大家只要在基金課程開課前遞交申請，並成功修畢（按每個課程不同要求），就可以在修畢課程後一年內提交發還款項申請。

輕鬆網閱CEF戶口結餘

若市民想查閱自己還有多少持續進修基金戶口內的資助額，最直接的方法是透過官方網站查詢。市民可透過一站式電子服務平台「職學戶互通」，就可以查看在學生資助處管理下，持續進修基金戶口結餘。步驟如下：

1. 電子服務平台「職學戶互通」

第一步：前往持續進修基金辦事處網頁，並進入電子服務平台「職學戶互通」。

第二步：用智方便登入「職學戶互通」

第三步：系統將會即時顯示該戶口狀況，包括已使用的資助金額以及目前可供申請的剩餘結餘。

此外，大家也可以進入在職家庭及學生資助辧事處網頁，揀選右下角的聊天機械人「職學寶」，查詢基金戶口結餘。

2. 網上聊天機械人「職學寶」

第一步：在職家庭及學生資助辧事處網頁

第二步：「點擊」右下角的聊天機械人「職學寶」

第三步：選擇「持續進修基金(CEF)」

第四步： 按「查詢基金帳戶結餘」

第五步：按要求輸入身分證號碼和出生年月日等個人資料

第六步：聊天機械人即會回覆你的戶口結餘

10大持續進修基金課程精選

持續進修基金所涵蓋的課程範圍亦日益廣泛。《開罐》整合了持續進修基金內的多個課程,精選以下10個進修課程,當中涵蓋興趣、AI人工智能、語文等課程, 實用和興趣兼備。

1.瑜伽導師訓練證書（香港大學專業進修學院）

原價學費：$33000

堂數：時數200小時

課堂修讀期：兼讀制40個星期

課程大綱:

1) 研習體位法技巧, 練習及教學 (75小時)

2) 人體結構及運動生理學、瑜伽解剖學：骨骼系統、關節、結締組織、肌肉、肌腱、韌帶、消化系統、呼吸及循環系統 (30小時)

3) 專業訓練及教學技巧 (50小時)

4) 瑜伽歷史、哲學和導師的操守 (30小時)

5) 實習 (15小時)

收生條件：

1. 完成香港高中課程

2.完成香港中學會考課程或具同等學歷(如毅進課程)

獲得資助要求：

1）課程的整體出席率均達80%以上

2）於考試及課堂表現評核中取得合格分數

《Girlfriends》劇照

2.私家車駕駛證書（李健駕駛學院）

原價學費：HK$18,960

堂數：41小時課堂

課堂修讀期：兼讀制12個月

課程大綱:

課題一：道路使用者守則及筆試備考 (4 小時)

課題二：私家車駕駛技術及路試備考 (31 小時)

課題三：汽車維護及緊急事故應變 (3 小時)

課題四：駕駛技術精進及職業司機實務* (3 小時)

收生條件：

1. 申請人必須年滿18歲

2.符合運輸署對駕駛者的體格要求

3.具小六或以上學歷或通過入學試

獲得資助要求：

1）駕駛實習（包括：「學習駕駛訓練」及「模擬考試」）

2）面授課程的整體出席率均達70%以上

3）於「畢業筆試」取得合格成績(65%) 及於畢業駕駛考試考獲合格成績（65%或以上）

李健駕駛學院宣傳片截圖

3. 私家車駕駛證書（香港駕駛學院）

原價學費：$19,056

堂數：面授課程一共46堂，時數36小時(其中24節為校內及公共路面駕駛練習，22節為理論及其他相關課程）課堂修讀期：兼讀制12個月

課程大綱:

1) 課題一 : 道路使用者守則及筆試精讀 (1.83 小時)

2) 課題二 : 綜合駕駛應用及路試備戰 (31.5 小時)

3) 課題三 : 駕駛技術提升及職業司機實務 (3.17 小時)

4) 畢業考試 : (1小時)

收生條件：

1. 申請人必須年滿18歲

2.符合運輸署對駕駛者的體格要求

3.通過香港駕駛學員入學讀寫能理評核

獲得資助要求：

1）駕駛實習（包括：「學習駕駛訓練」及「模擬考試」）及面授課程的整體出席率均達70%以上

2）於「畢業筆試」取得合格成績(65%) 及於畢業駕駛考試考獲合格成績

4. 西式烘焙及糕餅製作證書（盈亞持續教育中心）

原價學費：HK$12,620

堂數：30小時 + 2小時考試(筆試+技能)

課堂修讀期：2.5個月

課程大綱:

(1) 課程介紹、餅房廚房工作安全守則、餅房廚房工具介紹 (3 hrs);

(2) 西方烘焙歷史與文化、食物衛生介紹、食譜介紹、烘焙原料介紹 (3 hrs);

(3) 火腿麵包和奶酪麵包 (3 hrs);

(4) 烏克蘭大蒜麵包和牛油卷 (3 hrs);

(5) 瑞士農夫麵包和意大利香草包 (3 hrs);

(6) 海棉蛋糕和戚風綿蛋糕 (3 hrs);

(7) 甘筍蛋糕和香蕉蛋糕 (3 hrs);

(8) 合桃牛油蛋糕和香橙雪芳蛋糕 (3 hrs);

(9) 雲呢拿蜜糖脆曲奇和朱古力曲奇 (3 hrs);

(10) 檸檬牛油曲奇和意大利果仁曲奇 (3 hrs)

收生條件：

1. 年滿18歲

2. 完成中三或同等學歷程度

獲得資助要求：

1. 整體出席率達75%或以上

2. 所有評核的總分須達50分或以上

《最美表演》劇照

5. 寵物（犬隻）護理及美容證書（香港寵物美容師協會）

原價學費：HK$20,000

堂數：84 面授時數 + 7 小時評核

課堂修讀期：3個月

課程大綱:

(1) 寵物護理、美容及動物福利理論 (14小時)

(2) 犬隻健康檢查、犬隻控制技巧、犬隻基本按摩技巧 (14小時)

(3) 寵物美容安全守則、寵物美容工具運作、犬隻清潔沖涼技巧 (14小時)

(4) 犬隻剪裝技巧 (42小時)

(5) 期終試 (7小時)

收生條件：

(1) 18歲或以上

(2) 小六學歷程度

獲得資助要求：

(1) 出席率達80%或以上

(2) 筆試考獲及格分數 (50%)

(3) 實習試考獲及格分數 (50%)

AI生成

6. 文書處理及視頻製作的人工智能應用(香港大學專業進修學院)

原價學費：$5900

堂數:33時數

課堂修讀期:11星期

入學要求:

(1) 完成香港高中課程；或

(2) 完成香港中學會考課程。

[申請人若年滿二十一歲並具備基本中英文閱讀及書寫能力，其申請將按個別情況考慮。]

課程大綱:

(1) 人工智能與文書處理基礎 (3 小時)

(2) 辦公室溝通與人工智能的整合 (3 小時)

(3) 人工智能驅動的簡報設計 (6 小時)

(4) Excel 函數應用與人工智能的應用 (3 小時)

(5) 會議與活動管理 (3 小時)

(6) 數據庫管理與人工智能 (3 小時)

(7) 人工智能在營銷影片的應用 (6 小時)

(8) 人工智能提示工程 (6 小時)

7. 咖啡拉花技巧 (香港大學專業進修學院)

原價學費: $10900

課堂時數: 30 時數(兼讀制)

入學要求

申請人不得有任何不適合進行咖啡品鑑的健康狀況。

*申請持續進修基金（CEF）發還款項者，於課程開課時必須年滿 18 歲或以上。

課程大綱

(1)意式特濃咖啡（Espresso）製作與拉花（3 小時）

(2)牛奶打發與混合技巧（3 小時）

(3)咖啡拉花圖案：理論與實踐（18 小時）

(4)咖啡拉花設計與創意（3 小時）

(5)咖啡拉花比賽（3 小時）

獲得資助要求：

(1) 整體合格分數：50%

(2) 整體出席率要求：至少 70%

8.生成式人工智能及深度學習於金融與商業的應用 (香港大學專業進修學院)

原價學費: $10500

課堂時數: 30 時數, Part-time

課堂修讀期: 2個月

課程大綱

(1)生成式人工智能（GenAI）與深度學習（DL）原理（7.5 小時）

(2)生成式人工智能（GenAI）與深度學習（DL）之計算工具與軟件簡介（7.5 小時）

(3)生成式人工智能（GenAI）與深度學習（DL）於金融及商業之應用（7.5 小時）

(4)金融及商業領域中生成式人工智能（GenAI）與深度學習（DL）的新興趨勢與議題（7.5 小時）

入學要求

(1)申請人須持有由認可機構頒授的高級文憑、高級副學士或副學士學位，且該機構的教學及評核語言須為英語。

(2)具備商業、會計、金融、經濟、數學、統計、科學、工程、資訊科技（IT）或電腦科學背景者優先。

(3)持有其他同等學歷的申請人，將按其個人情況予以考慮。

發還款項要求

(1) 整個模組的整體考合成績須達到至少 50%。

(2) 整個模組的出席率須達到至少 70%。

9. 樂齡體適能指導員培訓 (香港浸會大學持續教育學院)

原價學費: $4880

課堂時數: 30 小時(兼讀制)

課堂修讀期: 4個月

入學要求

申請人須符合以下其中一項條件：

(a) 完成中六學歷或具備同等學歷；或

(b) 成功修畢毅進計劃／毅進文憑；或

(c) 持有相關持續教育學院（SCE）證書（第二級）或具備同等學歷；或

(d) 年滿 18 歲或以上並具備工作經驗。

課程大綱

(1)長者身體與功能性體適能訓練及基礎治療技巧（3 小時）

(2)長者身體健康狀況及學員護理基礎（3 小時）

(3)功能性體適能評估（4.5 小時）

(4)防跌管理（4.5 小時）

(5)長者功能性體適能訓練（3 小時）

(6)動作解剖學與長者肌肉適能訓練原理（3 小時）

(7)康復基礎及運動治療實踐中應用的治療技巧（6 小時）

(8)長者運動帶領與自我照顧管理（3 小時）

發還款項要求

(1) 課程整體考合成績須達到至少 50%；及

(2) 出席率須達到課程要求的至少 70%。

《我們的藍調時光》劇照

10. 雅思(IELTS)應試證書 (遵理夜校 (旺角))

原價學費: $19800

課堂時數: 90 小時 + 3 小時評核；兼讀制（PT）

課堂修讀期:4 個月

課程大綱

(1)寫作項目二（Writing Task 2）（30 小時）

(2)會話 + 閱讀（30 小時）

(3)寫作項目一（Writing Task 1）+ 聽力（30 小時）

(4)期末評核（聽力、閱讀、寫作及會話）（3 小時）

入學要求

申請人須符合以下其中一項條件：

(1) 於香港中學會考（HKCEE）英文科（課程甲）取得至少 E 級成績；或

(2) 完成中五學歷，且在中四或中五的學校成績表上英文科取得合格成績；或

(3) 雅思（IELTS）學術模式（Academic Module）或通用模式（General Training Module）取得總分至少 3.5 分；或

(4) 於入學評核測試中取得合格成績（即 50%）。

發還款項要求

(1) 出席率須達到至少 70% 的最低要求；

(2) 於期末評核的每個部分（即聽力、閱讀、寫作及會話）均須取得至少 50% 的分數；及

(3) 整個課程的總成績須取得至少 50% 的分數。