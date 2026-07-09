世界盃廣東話評述內地爆紅　經典術語超傳神　網分析2大不敗原因

香港人睇波由昔日守着收音機到今日睇電視直播，唯有廣東話旁述才夠傳神。不過，近年即使在鋪天蓋地的普通話環境下，有網民發現在內地各大平台依然會專門為粵語解說預留獨立聲道，而這種獨特的廣東話講波文化，更引起不少人的好奇心：廣東話解說到底有什麼好處呢？對此，有網民直言：「除了我聽不懂，感覺哪都是優點！」



內地網絡體育平台直播焦點賽事時，普遍會單獨增設粵語解說聲道供球迷選擇。（小紅書截圖）

近日有小紅書網民發文提問：「足球為什麼要單獨設置粵語解說？粵語解說有哪些優點？」，他表示「不管是英超、還是歐冠（歐聯），焦點賽事肯定是有粵語解說的」，令他不禁好奇，與普通話旁述相比到底有哪些優點？

廣東話評述將場上尷尬失誤刻畫得生動有趣，守門員接失皮球會被傳神形容為「牛油手」。（路透社）

廣東話旁述勝在夠傳神

不少網民指出，粵語擁有豐富的足球術語與動詞，單是聽聲音就已經非常有畫面。有網民詳細對比了普通話與粵語兩者評述語言的差異，「粵語好多講波專業術語，好多動詞形容詞，就算不看屏幕，只聽粵語講述，像80、90年代時聽收音機直播，都能想像到場上畫面，普通話無法翻譯的。例如，攻擊對方球門，普通話評述來來去去就：打門！一腳射門！頭球攻門！…」

廣東話講波術語極之傳神，例如「腳趾尾拉西」等詞彙能精準還原皮球的旋轉弧線。（Getty Images）

廣東話標誌性術語逐個數

網民紛紛舉例，廣東話講波有大量最具標誌性的術語，對不同射門方式、踢法都有獨特叫法。例如形容高難度的進攻射門，球員用外腳背踢出旋轉弧線叫「腳趾尾拉西」；球未落地直接凌空抽射叫「窩利」（源自英文Volley）；弧度極大、如同繞過人牆的射門叫「香蕉射球」；而射門失準嚴重偏高或踢歪則叫「撻Q」。就連球隊最後「僅僅熟」險勝對手，都能用一道粵式美食「魚生粥」來傳神形容，有網民指出連適用范圍甚廣的「世界波」也是源於粵語。

廣東話對於球場上的各種尷尬失誤，亦刻畫得尤為傳神。例如守門員一時手滑接不住球叫「牛油手」；前鋒在門前執漏射入叫「執死雞」；不小心踩中足球跌倒叫「踩波車」；不幸被足球直接擊中面部叫「食波餅」；至於在禁區假摔意圖博犯規，則會被就叫作「插水」。

龐大的粵語經濟圈與足球歷史底蘊，成功支撐起廣東話旁述在體育直播市場的一席之地。（路透社）

網民揭單獨設粵語解說兩大真相

究竟為什麼廣東話能享有「單獨設置解說」的特殊待遇？有網民解答「其實，並不是單獨設置粵語解說，是廣東體育頻道買了轉播權，所以才有了粵語解說。如果上海、福建電視台買了轉播權，我相信也全有上海話、閩南話的解說的」，另一位網民也認同「受眾夠支撐成本了，所以有」，加上廣東話人群的市場足夠大，「它這個可能是給港澳的人聽的，海外僑胞聽的，商家的商業意識要擴張啊」，在龐大的粵語經濟圈支撐下，自然形成了完善的產業鏈。

更有人提到，廣東與香港在中國足球史上底蘊深厚：「必須用粵語，那個最牛時代是廣東人創造的→容志行、古廣明等等足球國士，沒有高薪，只有努力和對足球的愛。」

網民大讚尊重本地文化

面對這個疑問，不少外地網民亦大讚，「我很尊敬這種行為，重視自己的方言和文化，我們的電視台都不敢這樣。正如不少廣東、廣西及港澳網民的自豪回應，支持廣東話旁述根本不需要甚麼理由，最重要是「聽得夠爽」!