弒父命案！15歲少年狂砍醫生父　爽玩1天後自首　遺體現數十刀傷

日本發生弒父命案。1名醫生和15歲國中兒子屢爆衝突，甚至曾大打出手而驚動警方，當母親和胞姊離家探親之際，男生在家中用菜刀刺死父親，行兇後竟任由父親遺體留在家中，然後出門與朋友到其他地方爽玩1天，盡興後才到警署自首。



警員上門調查時發現死者遺體，身上有多達數十處刀傷，同時檢獲懷疑是兇器的中菜刀，初步相信有人極度憎恨父親而犯案，正了解其仇父原因和案發前情況。



15歲國中男生在家中殺害父親。（網上影片截圖）

疑兇在其他家長眼中是好孩子

日媒於今年8月報道，涉事一家四口住在群馬縣桐生市，該名15歲男生在市立中學就讀國中3年級，成績一般，但運動神經發達，他熱愛踢足球，繼而加入學校足球部，表現活躍。男生有時會和同學打機及踏單車遊玩，交友方面沒有問題，在其他家長眼中是好孩子，會主動與人打招呼，並向長輩鞠躬回禮。

死者是男生的48歲父親，他於2003年3月從福島醫學大學畢業，同時取得醫生執照；而男生的母親會出席學校每項活動，表現友善開朗，亦有跟其他家長有互動。

父子曾打架 驚動警員上門調查

涉案家庭表面看似融洽，但其實早現暗湧，父親甚少出席學校活動，男生不但曾透露與父親有「距離」，甚至直言「討厭父親，盡量不想回家」，但從來沒有向別人交代過仇父原因。

至2024年暑假，男生經常長時間外出，拒絕留在家中；到了今年暑假，他先後到不同朋友或同學家中留宿，以逃避回家。案發前1個月、即大約今年7月，鄰居目睹有警員到案發單位，父親交代稱父子因家庭糾紛而爆發衝突，男生則表示與父親打架，但其臉上或身體部位都沒有明顯瘀傷。

男生在家中用菜刀狂砍父親，導致父親傷重死亡，遺體有多達數十處刀傷。（AI生成圖片）

弒父後爽玩1天再自首

到了今年8月14日晚上10時許，男生獨自前往JR桐生車站附近警局，表示他前1天前（13日）殺害父親，翌日（14日）下午和朋友到其他縣市出席活動，現時前來自首。警員聞言大驚上門調查，發現死者倒斃屋內，遺體有數十處刀傷，包括頸腹位置，死因是失血性休克致命，警員檢獲懷疑是凶器的菜刀。

警相信出於憎恨殺人

警方經調查後，初步相信男生母親和姊姊案發前因盂蘭盆節連假到縣外老家探親，事發時只有父子在家，期間爆發倫常血案，事後以涉嫌謀殺罪名拘捕男生，而男生承認所有指控，並表示對殺害親父的行為是「毫無疑問」。警方不排除有人出於憎恨而弒父，並有強烈殺人意圖，正了解其具體仇父理由和案發前情況，警方8月16日將案件移送到前橋地方檢察廳跟進。

男生同學表現驚慌

男生就讀的學校因盂蘭盆節而放假，校舍沒有開放，沒有教職員在場。有家教會成員表示，學校未有即時通知家長，和男生關係密切的同學都表現驚慌，需要接受心理輔導。

（綜合）