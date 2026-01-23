日本尼崎事件｜水泥藏屍揭25年連環殺人案　魔女洗腦他人家族互害

2011年，兵庫縣警方在尼崎市的一處倉庫中，發現了一具無名女性屍體，她被塞在一個水泥筒中，並被灌入了水泥，死狀之悽慘令人難以想像。警方透過追查女性的身份，卻意外地揭開一起時常橫跨約25年的連續殺人事件。



今天，就讓我們一起看看這起「尼崎事件」吧。

一具水泥桶中的女屍，卻意外掀起巨大的漣漪

2011年11月，警方在兵庫縣尼崎市的倉庫發現一具被裝進水泥筒中的女屍，根據調查，該名女子名叫大江和子，是一名66歲的老婦人。警方在確認身份後很快展開調查，發現大江和子竟然是被她的兩個女兒虐待致死，警方很快找上了大江家，並逮捕了兩名嫌疑犯，沒想到，接下來的發展卻更加離奇。

主犯角田美代子與主要被害家族關係圖（Wikipedia）

隨著更加深入的調查，警方發現涉案的除了大江一家外，鄰居的角田美代子與角田正則也參與了犯案，警方旋即將這些人逮捕歸案。隨著警方調查起角田美代子的背景，發現除了這起案件以外，角田美代子的周遭也有8人失蹤，2012年10月，警方在尼崎市的另一處民宅的地板下發現了3具遺體，也與她有所關聯，這才揭開了一起可怕的連續殺人事件。

透過暴力以及洗腦，角田美代子逐漸滲入家庭之中

角田美代子出身於尼崎市，並在10多歲的年紀就在市內經營一間小吃店，在這之後，她前往橫濱並與義妹一同開設餐飲店。1981年，因為鋪張浪費而困擾的她搬回了尼崎市，並展開了一連串的犯罪，她透過收養沒有血緣的親族，逐漸建成角田家族，並透過他們掌握其親源家族的弱點，逐漸滲透進他人的家族中，透過暴力以及虐待控制家族成員並奪取他們的錢財。

角田美代子高明的是，她會透過寵愛家族中的成員，並洗腦以加深其對家族的不信感，透過那一名成員控制其家庭，才能夠以不髒自己手的方式達成自己的目的。在角田家族中，角田美代子有著絕對的權力，她會強迫同住者效忠，並對他們實施懲罰，但也會帶著他們外出遊玩，若是這個家族已經沒有利用價值，便會透過其他成員處理掉對方，從始至終，她都沒有親自參與任何的殺害事件。

警方的消極對應，也讓被害者陸續增加

在這之中，曾經有兩名家族成員逃離「角田家族」，其中一名男性向警察求助，但卻沒有獲得善意的回應，只能夠自己逃往其他地方躲藏。另一名女性甚至數次逃到了大阪、東京甚至沖繩，也曾向警方求助，但卻被以這是家務事的理由給打發，最終，她被帶回了地獄般的角田家族，並被活活虐待致死。

警方消極的對應也在事件爆發後引起了社會的譁然與批判，根據報導，這一連串的事件曾經有來自被害者與親族、鄰居等共五十起的通報，但由於大部分皆涉及家族內部問題與金錢糾紛，使得警察並沒有積極對應此事，香川縣與兵庫縣警也在事件後，為這些錯誤的對應向事件關聯者謝罪。

隨著主謀的死亡，動機也石沉大海

「尼崎事件」無疑是一起震驚社會的事件，主犯角田美代子在尼崎警方的底下，進行了長達25年的掌控與犯罪。身為主謀的她，隨著事件逐漸被公開，也在2012年12月以藏在棉被內的長袖T恤自縊身亡，為什麼要這麼做的真正原因，也隨著她的死亡，永遠的石沉大海了。

