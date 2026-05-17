被朋友出賣被關七年！日本中學生殺人案39年後無罪判決的關鍵真相

2025年7月18日，名古屋高等法院針對一宗39年前的殺人事件做出了重大改判，本來被判決七年有期徒刑定讞的犯人在經歷了兩次的重新審理後，被更改為無罪判決，也吸引了日本媒體的大幅報導。今天，就讓我們來看看這宗歷經39年終於得以伸冤的「福井女子中學生殺人事件」吧。



工作回到家中，等待著母親的卻是女兒的冰冷遺體

1986年3月20日，一名值夜班的單親媽媽結束了她的工作回到家中，由於昨天參加小三女兒的畢業典禮，讓她感到特別的疲倦，不過，在打開家門的那一瞬間，讓她的疲累都飛到了九霄雲外，在她眼前的，是雜亂的房間以及女兒倒在血泊中的冰冷遺體。

接到報案的警方隨即展開了調查，死者的死因為被兇手亂刀刺死，死狀十分悽慘，不只如此，由於晚上通常都只會有死者一人留在家中，讓警方推斷這件案是對死者有著仇恨的熟人作案，但是，現場物證的缺乏，讓警方始終難以推進案情。

警方在調查時，將重心著重在調查與被害者有交友關係的暴走族或藥物使用者等不良團體，就在這時，他們鎖定了一名嫌疑人——前川彰司，由於獲得五名目擊證詞與前川仰慕的「大哥」做出的供述、案發現場發現前川的毛髮，再加上過去前川曾有吸食藥物而被送入少年院等等的紀錄，讓他在事件發生一年後遭到警方逮捕。

接到報案的警方隨即展開了調查，死者的死因為被兇手亂刀刺死，死狀十分悽慘。（微博圖片）

前川彰司遭判有期徒刑定讞，申請再審爭取清白

前川在1990年被告上了法院，在初審時，福井地方法院認為目擊證人的證言有可能是為了減輕自己的刑罰，並且留在現場的兩根頭髮作為證據不夠充分，儘管對於辯方的不在場證明不予採信，但仍然因為罪證不足判決無罪。

但第二審的法官卻認為證詞以及頭髮等物證皆足以採信，考量前川在犯罪時可能處於精神不穩定的狀態，因而判決七年有期徒刑，最高審也駁回辯方的上訴而定讞。入獄服刑的前川彰司對於這份判決一直心有不甘，在2004年出獄後，便持續向司法單位提出再審的要求，試圖透過各種手段來證明自己的清白。

前川彰司遭判有期徒刑定讞，申請再審爭取清白。（微博圖片）

未公開證據與證詞疑點浮上檯面，冤罪終於獲得平反

前川彰司方要求檢察單位公開當時審理的未公開證據，但遭到了檢方的拒絕，後來在名古屋高等法院的要求之下，才在2008年公開了包括照片等125件證物，根據辯方的說法，這些證物構成了檢方隱匿證據，若是當初證物被全盤公開，判決結果可能會有所不同。此外，關於目擊證詞的可信度再度被搬上檯面，根據辯方的說法，當初作證的證人曾經找上他們，並且承認當初曾經遭到獄中幫派的威脅，要求作證前川參與了犯罪。

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幾經幾次申訴波折，名古屋高等法院在2024年10月23日接受了再審的請求，新公開的證據顯示有警方曾質疑證詞的合理性，做出證詞的證人也向法庭表示自己提供了虛假的證詞。在種種爭議之下，法官認為當初的有罪判決是檢方迫於破案的壓力而做出了不當訊問，因而宣判前川彰司無罪。

過去司法的錯誤，希望現代不再發生

前川彰司在面對媒體採訪時，也表達了自己的喜悅，並表示現在仍由很多人受到冤獄所苦，希望能夠以自己為契機來推動司法改革。儘管事件真相在無罪判決後再次成為了謎團，但能讓受到冤罪的受害者證明自己的清白，也不失為一個好結局吧。

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