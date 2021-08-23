10大吉卜力最迷人男主角　《千與千尋》白龍竟非少女最強FF對象

由動畫大師宮崎駿所帶領的吉卜力工作室打造了無數的動畫大作，相信在許多搭黨心中一定都有自己最喜歡的一部吉卜力動畫。而最近日網公開「吉卜力最迷人男主角」排行榜，不知道各位搭黨們「童年初戀」們是否都有上榜呢？一起來看下去吧！
# 10 《天空之城》巴魯
巴魯為人正直又是個直爽小伙子，拼命保護西達的樣子，怎麼可能不愛他！（想變成西達的搭編）更何況尋找天空之城之旅根本堪稱是地表最浪漫的約會吧！
▼▼▼即睇「吉卜力最迷人男主角」排行榜，有無你心水？▼▼▼
+6
Dappei 結語：還有哪位搭黨的童年男神沒有上榜的嗎？歡迎跟搭編分享～搭編是覺得這個榜單已足以！（姨母笑中）
相關文章：Netflix︱5部吉卜力冷門佳作推薦 飛天紅豬俠、歲月的童話夠經典
+11
相關圖輯：吉卜力工作室21部經典作品全數登陸Netflix！仲有廿多種字幕配音
+16
十大最催淚日本動畫電影 吉卜力三齣上榜 《你的名字》排第幾？宮崎駿動畫愛情語錄｜6部經典電影的告白：愛著一個人將給你勇氣吉卜力四個不為人知的冷知識 宮崎駿啟蒙作原來係中國傳說？吉卜力動畫師解開《千與千尋》19年前最大謎團：爸爸吃的其實是…《二之國》iOS/Android奪冠 吉卜力久石讓操刀 爆紅3大原因拆解吉卜力劇照變MEME圖！網民配新對白變搞笑場面 即睇精選爆笑作品5大暑假必睇校園動畫 《齊木楠雄》勁搞笑、《虎與龍》青春感動EVA、死亡筆記挑戰人性醜惡 愈痛心愈好看 5大虐心暗黑動畫推介
延伸閱讀：
「吉卜力主題公園」2022 年確定開幕！還原《霍爾的移動城堡》、《魔法公主》、《魔女宅急便》、《龍貓》等經典場景！
盤點「宮崎駿動畫」五大場景靈感來源，《神隱少女》場景不是九份是這裡，超高還原彷彿置身電影中！
吉卜力釋出 400 張劇照快要被玩壞！快來看看網友們怎麼把經典動畫變成迷因梗圖！
【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】