10大吉卜力最迷人男主角　《千與千尋》白龍竟非少女最強FF對象

由動畫大師宮崎駿所帶領的吉卜力工作室打造了無數的動畫大作，相信在許多搭黨心中一定都有自己最喜歡的一部吉卜力動畫。而最近日網公開「吉卜力最迷人男主角」排行榜，不知道各位搭黨們「童年初戀」們是否都有上榜呢？一起來看下去吧！



# 10 《天空之城》巴魯

巴魯為人正直又是個直爽小伙子，拼命保護西達的樣子，怎麼可能不愛他！（想變成西達的搭編）更何況尋找天空之城之旅根本堪稱是地表最浪漫的約會吧！

▼▼▼即睇「吉卜力最迷人男主角」排行榜，有無你心水？▼▼▼

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Dappei 結語：還有哪位搭黨的童年男神沒有上榜的嗎？歡迎跟搭編分享～搭編是覺得這個榜單已足以！（姨母笑中）

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