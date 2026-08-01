唱K禮儀｜別只顧自己！網民列5大原則　副歌前暖心舉動超有魅力

KTV是不少人聚會的首選，但在唱歌時有什麼細節需要注意，才能避免影響朋友間的感情呢？一名網友分享與朋友去唱KTV的5大禮儀，包含給予鼓勵、別人點的歌不拿麥克風、不要點太多自己的歌等等，獲得了諸多網友的認同。



一名網友在Threads發文，分享去KTV唱歌時應該具備的5項禮儀，首先當朋友唱歌時，無論他唱得是否好聽，都要給予大力的支持，並跟其他朋友鼓勵他繼續唱下去；原PO強調這裡不是演唱會現場，唱得開心才是重點。其次是拿麥克風的原則，如果朋友點的歌你剛好也會唱，除非他邀請你一起唱，否則就不要拿麥克風，自己乾唱就可以了。

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第三，原PO提醒，當自己拿麥克風唱歌時，如果觀察到朋友也在跟著唱，可以在快要進入副歌時把麥克風交給那位朋友，這樣就能讓朋友一起沉浸在歌曲的氛圍之中，是非常貼心的行為。再來是絕對不要霸占麥克風，這是非常基本的注意事項；最後一點是不要將自己想唱的一堆歌在佔領點歌清單，讓所有人都能如願唱到自己想唱的歌最為重要。

原PO總結：「懂得尊重和鼓勵別人，友情才會長久。」只要遵守以上提到的KTV禮儀，就能與朋友共同創造美好回憶。

此文一出，多數網友非常認同：

「真的讚，這是唱歌禮儀，然後不能一直插歌」

「你很棒，這些事項真的就是基本禮貌，大家有共識彼此互相，才會有一個歡樂愉悅的聚會啊」

「你很優質」

「你人真好」



也有網友提到不好的唱歌習慣，首先是喜歡開演唱會的類型，這種人會一直狂點自己想唱的歌，總算輪到別人的歌時，他還會跟著一直唱，讓朋友們非常困擾；其次是狂幫朋友點歌，這種人絲毫不在意朋友是否疲憊，難免會讓人感到不舒服，在唱KTV時，尊重他人是最重要的事情。

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事實上，唱KTV演變成衝突的事件層出不窮，今年5月份台灣桃園市中壢區一家KTV發生消費者打架事件，原本是慶生活動，19歲的高男、范男、詹男等3人卻在酒後與同包廂的朋友口角，進而引發肢體衝突，台灣警方將涉案3人帶回，全案依聚眾鬥毆罪嫌依法偵辦。人們去KTV往往是為了開心聚會，但在唱歌時，如果做好以上的禮儀，或許就能避免衝突。

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