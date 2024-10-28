好尷尬！第一次約會被問「幾錢人工」點算好？專家教用呢幾招應對

在和心儀對象約會時，如果被問到薪資、收入部分，不想要太快透露給對方知道時，該怎麼巧妙回應才不會讓氣氛尷尬呢？根據外媒《CNBC》報導，美國約會專家教幾授幾招小撇步，來教民眾如何應對這類問題。



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根據《CNBC》指出，交友軟體「Plenty of Fish」的約會專家狄奧托（Rachel DeAlto）認為，在第一次約會時詢問經濟能力是不適合的，但如果因此認為金錢觀無關緊要，也不切實際，他舉例，因為在生活習慣部分，若一方是喜歡外食、吃大餐，一方則是喜歡待在家吃飯省錢，這可能就要注意生活方式的不同要如何相處。

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狄奧托指出，其實沒有義務回答讓自己感到不舒服的問題，如果不想透露自己的薪水，尤其是在約會初期，可以給出模糊的答案。



如果不想討論金錢話題，有一種回應方式可以透露薪資而不感到壓力，例如：「我的薪水足夠應付生活」或「我的薪水算是平均水準，但我希望在明年內增加收入」等等。

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狄奧托建議，如果對方已嘗試將話題引導到收入話題，也可以藉機反問對方一些問題，例如：「這對你來說為什麼重要？」或「這代表什麼？」。這方式也可利用此機會反過來了解你的約會對象，如果願意透露自己的薪水，當然，也可以直說。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：第一次約會就被問「薪水多少」怎麼回？專家教3招應對，還可以巧妙把問題拋回去】