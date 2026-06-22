日本吃拉麵「白飯倒入湯」會惹怒店主！專家揭食麵禁忌和5大禮儀

拉麵長年被視為台日共同的慰藉美食，但一碗湯、一團麵，看似簡單，背後卻藏著一套日本人默默遵守的「拉麵禁忌」與用餐禮數。



旅居台灣多年的日籍作家下坂泰生，近日就在社群上直言，把白飯倒進拉麵湯裡這件事，在日本其實「非常沒禮貌」，甚至可能惹來店家當場翻臉，引發台灣網友一陣錯愕，這不只是口味差異，更攸關文化理解與尊重。

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日籍作家親揭拉麵禁忌與白飯吃法的禮貌界線

下坂泰生長期在台灣觀察兩地飲食文化差異，常透過Facebook專頁「日本人的歐吉桑」分享日本人的生活習慣，近日他以台灣人最熟悉的一蘭拉麵為例，說明拉麵禁忌與「正確」吃法，再度掀起討論。

他提到，自己到台灣分店用餐時，感覺這裡的一蘭拉麵，風味與日本本店幾乎一致，連細節都很接近，唯一不同是「湯頭稍微清淡一點」，即便如此，他仍習慣在吃完麵後追加加麵2次，再另外點一碗白飯搭配，將這整套吃法形容為日常中的拉麵儀式，關鍵卻在這碗白飯的處理方式。

日籍作家親揭拉麵禁忌與白飯吃法。（AI生成圖）

下坂泰生強調，日本客人點白飯並不是為了「加入湯裡」，而是按自己的步調輪流吃：先夾一口拉麵，再喝少量湯，若覺得鹹就配一口白飯，接著喝一口水，反覆循環，他直白表示：「單獨吃拉麵的話，連我們日本人也覺得好鹹。」

白飯的角色，是幫忙緩和拉麵湯頭的高鹹度，而不是變成一碗雜炊式的「湯泡飯」，也因此，當他看到不少台灣人習慣把碗中白飯直接倒進拉麵碗裡時，才會特別點出，這樣碰觸到的是日本拉麵文化裡的禁忌與禮貌界線。

日本人為何覺得拉麵湯太鹹卻不喝光湯頭

台灣不少人對拉麵的第一印象，就是「好鹹」，甚至有人吃完覺得口乾舌燥、需要大量喝水，下坂泰生並不否認這點，他坦言，日本人自己也覺得拉麵湯頭偏鹹，只是因為習慣與白飯一起吃，感受會稍微不同。

在他的說法裡，標準的拉麵節奏其實很固定，鹹度是設計好的，吃法也早就搭配好，白飯與水等於是「鹹度緩衝器」，讓整碗拉麵不會變成一場味覺折磨，即便如此，下坂泰生仍特別提醒，出於健康考量：

無論哪一種拉麵，都不建議把湯喝完。

高鹽分湯頭對身體負擔不小，日本本地也早已形成「喝幾口意思到就好」的默契，拉麵湯頭之所以做得重鹹，一部分也是因為多數人本來就不會整碗喝乾，而是專注在麵與配料的表現，在這樣的前提下，台灣人若一邊嫌鹹、一邊還習慣把湯喝到見底，在日本人眼裡反而是「太拚命」的吃法，與原本的飲食設計有明顯落差。

白飯倒進湯裡是拉麵禁忌？店家可能當場翻臉

真正引爆討論的，是下坂泰生點出的那句話：把白飯倒進拉麵湯裡，在日本被視為「非常沒禮貌」，他進一步提醒，若是在福岡縣遇到脾氣直率、講究傳統的拉麵店老闆：

這吃法非常沒禮貌，福岡縣的很兇老闆的話，可能直接罵你。

對許多台灣人來說，把飯倒進湯裡，是非常自然的聯想：就像火鍋最後加飯煮成粥，或把湯汁收乾，變成另一道料理，因此不少人下意識會把這套邏輯複製到拉麵碗中，但在日本，多數拉麵店把湯頭當成職人招牌，尤其重視湯、麵、配料三者比例與口感變化，在這樣的文化語境下，白飯直接倒進湯裡，等於把原本設計好的拉麵平衡打散，變成一碗完全不同的東西。

對部分職人而言，這不只是一種個人口味調整，而是對料理概念的「改造」，才會被視為踩到了拉麵禁忌，也因此，下坂泰生才會選擇用「非常沒禮貌」這樣強烈的字眼提醒，讓習慣自由混搭的台灣客人意識到，拉麵禁忌背後，其實是店家對作品的執著與自尊。

台灣網友錯愕自省拉麵禁忌，有人以為像火鍋煮粥

這篇貼文曝光後，立刻在台灣網路上掀起熱議，大量網友在留言區驚呼自己原來早已多次踩雷，有人坦言「真的假的，白飯不能直接加進麵碗，學到一課了感謝」，明顯對這條拉麵禁忌完全不知情；也有人拿自身習慣做對照，說「還以為跟吃火鍋最後加飯煮雜炊一樣意思」，把拉麵湯視為「理所當然可以再利用」的湯底。

更有網友回想在東京的用餐經驗後困惑提問：「欸？不能把飯放到湯裡嗎？想說在東京這樣吃好像沒怎麽樣？」這些反應，凸顯了台灣與日本在拉麵禁忌與用餐禮貌上的巨大落差：很多台灣人把拉麵當成一種「可以自由客製」的湯麵料理，吃法彈性、創意十足；但在日本，多數拉麵店仍維持職人餐飲文化的邏輯，默認客人會尊重店家設定的吃法，即便沒有明文規定，也希望顧客「看氣氛」行事，正因為這些規矩多半不會寫在牆上，台灣旅客才更容易在不知情的情況下踩到了「看不見的拉麵禁忌」。

店家沒明寫不代表允許，關鍵禮貌原則一次整理

面對台灣網友的疑惑，下坂泰生特別再度親自回覆，語氣相當直接，他表示：「其實非常不推薦的吃法……不管東京或其他地區只是沒有人直接告訴您而已。」如果有哪一家拉麵店真的主動鼓勵客人把白飯加進湯裡，一定會在店內以海報、菜單或口頭方式「明確解釋、說明」，而不會讓客人自己揣測。

從他的說法，可以整理出幾個關於拉麵禁忌與禮貌的關鍵原則，對常赴日旅遊、熱愛拉麵的台灣人來說，等於是一份實用的「拉麵禮儀備忘錄」：

①白飯可以點來配拉麵，但應該分開吃，不要直接倒進拉麵湯裡

②湯頭設計偏鹹是常態，日本人也多半不會整碗喝光，出於健康與文化習慣，只喝幾口就好

③若真有特殊吃法，例如店家主打湯泡飯或雜炊式收尾，一定會在店內清楚標示或主動介紹

④當地沒有明說「可以」的拉麵吃法，通常代表維持一般既有禮儀比較保險

⑤遇到小店或個性職人時，尊重拉麵本來的樣貌，更能感受到店家對湯頭與麵條的用心



下坂泰生透過這次分享，試著把日本人對拉麵禁忌的默契說破、說明白，並不是要台灣人放棄自己的吃法，而是希望當大家走進日本拉麵店時，能多一分理解、多一分尊重，對習慣自由混搭的台灣客人而言，也許只要改變「白飯倒進湯裡」這個小動作，就能避免不必要的誤會與衝突，安心享受每一碗拉麵。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：日籍作家點名拉麵1吃法「非常沒禮貌」！揭正確步驟引熱議 台網友傻眼：一直在踩雷】