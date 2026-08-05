港漂為避35歲裁員危機來港做IT　控訴香港職場3痛點：比內地還累

近年不少內地職場人透過「高才通」等計劃來港發展，希望能逃避內地互聯網行業嚴重的「35歲職場危機」。不過，香港的職場文化是否真的如想像中美好？近日有港漂IT行業打工仔在社交平台發文列出3大香港職場痛點，引發兩地打工仔極大共鳴。



（資料圖片）

日前一名擁有十多年內地互聯網大廠經驗的網民在小紅書發文，她透露自己「為逃避35歲危機高才來到香港」，本以為能開啟職涯新篇章，豈料入職後感受大落差，坦言在香港做IT「無異於給職業生涯開倒車」，還力數自己感受到的香港職場3大痛點。

力數香港職場3大痛點

痛點一：零適應期無指引

PO主透露，入職後「完全沒有 Landing，來了就得直接幹活」，公司「彷彿你是一個萬能AI加插件」。最讓人無奈的是，領導層的指令極模糊，「領導自己都沒有上下文，也給不出明確目標，卻要求你按時按點、保質保量地交付結果」。PO主坦言職場缺乏基本互助，「你稍微問一下細節執行問題就會被同事告到上級」，令人無所適從。

（《和解在後》劇照）

痛點二：細節要求極嚴苛

除了缺乏指引，PO主亦控訴「香港職場非常擅長微操」，連公司中高層都難逃上級的micromanagement」。他以撰寫產品需求文件為例，「細到一個標點符號都會被挑毛病」。PO主無奈表示，「多年職場人按理來說應該擁有自己的決策空間了，畢竟不是什麼小決策都需要請示，在香港完全不行，甚至高層也被卡的非常死」。

（《和解在後》劇照）

痛點三：隱形區別對待

在團隊融入方面，PO主表示「Local同事總有一些不言自明的區別對待，很難形容又很難說」。雖然公司標榜英語工作環境且有外籍員工，但同事在討論「工作核心資訊說粵語」。而在日常人際互動中，這種隔閡更為明顯，「具體表現為日本等其他國外手信笑納，來自內地的零食婉拒，午餐找藉口不帶你……懂得都懂」。

《和解在後》劇照

網民共鳴：就是在PUA你

帖文曝光後引發網民熱烈討論，有人表示深有同感：「感受完全一模一樣！」。不少人痛批香港職場「Micromanage和Microaggression的程度大到無法想像」，喜歡用「資訊差去控制人」與情緒操控。PO主亦證實「一個十來人的部門拉20個core群」；也有過來人分享向同事提問時竟被舉報「這麼簡單也不懂」，感嘆「扣你無關緊要的細節就是打壓PUA」，狠批「HK互聯網公司要是都這個德行，一直發展不起來也不奇怪了」。

而另一派網民則表示香職場要求嚴苛，實情是「香港實行嚴格的持牌人制度，你任何一個過錯都有可能影響你上司或公司的牌照審查」，尤其金融業「小數點代表錢，弄錯了很嚴重的」。不過PO主反駁互聯網行業並無持牌要求。面對網民質疑「要不是為了身份，應該沒什麼人願意去香港工作生活吧」，PO主也補充，除了藍領與金融等行業來港仍有高薪吸引力外，在香港所面對的生態與文化落差，對於內地IT人來說，確實令人相當無奈。