韓國「寺廟相睇」爆紅！2日1夜沉浸式體驗　誕生首個「佛寺BB」

想出Pool告別單身，玩交友App怕遇人不淑，去傳統相親又覺得太尷尬？韓國最近就有一項新奇的相親活動在網絡爆紅，由韓國最大佛教宗派曹溪宗主辦的「나는 절로」，將2日1夜的寺廟住宿體驗與自然約會結合在一起。最新一期在百年古剎洛山寺舉行，竟然吸引超過4000人瘋狂搶奪20個名額，中籤率簡直比熱門演唱會門票還要低！



（IG@jabinanum）

中籤率僅約0.5%難過搶演唱會飛

據韓媒《NGOnews》報道，這個活動其實是由韓國曹溪宗社會福祉財團與江原觀光財團合辦的，本期洛山寺篇僅開放10男10女20個名額，但最後竟然收到高達4225份申請，換言之中籤率僅約0.5%。

最吸引的是，活動不僅限於佛教徒，任何宗教或無信仰的20至30歲單身男女都可以報名。不少參加者透露，平時相親好大壓力，但來到寺廟環境清幽放鬆，而且直覺覺得會來參加寺廟活動的人都比較踏實正經，難怪極受年輕一代歡迎。

換寺服破冰玩瑜珈

為了解決初次見面的尷尬，大會的行程設計亦相當花心思。參加者一場來到，首先要全部換上寺廟準備的樸素服飾，放下平時的物質包袱，再憑隨身小物抽籤打開話題，用最真實的一面自然地拉近彼此距離。

參加者換上寺廟準備的樸素服飾，在清幽環境中進行1對1品茶交談。（IG@jabinanum）

除了一對一輪流飲茶聊天，大會亦安排了一系列戶外互動。男女雙方會對住東海吹海風大玩雙人瑜珈，甚至一齊在海邊邊散步邊執垃圾，整個相處過程不會有負擔，輕鬆之餘又有意義。

不過最令人心跳加速的，必定是今期活動特別加入的蒙眼約會環節，活動安排其中一人戴上眼罩，在另一半的溫柔牽引下，慢慢行過通往海水觀音像的「許願成真之路」。當完全失去視覺的時候，身心靈都只能交由對方引導，令雙方的信任感與好感度瞬間提升。

男女參加者大玩雙人瑜珈，在無壓力的氣氛下互相配合拉近距離。（IG@jabinanum）

2日1夜沉浸式體驗創5成高配對率

不要以為活動只是搞搞噱頭，其實經過2日1夜的相處，20位參加者中竟然成功撮合了5對情侶，配對率高達50%。

最驚喜的是，這項計劃真的幫不少人找到合適的另一半！去年8月成功配對的一對30多歲男女，不單止在去年拉埋天窗，近期更喜得貴子，成為自2023年11月企劃啟動以來誕生的首個寺廟BB！截至目前，已經有3對參加者正式結婚，今年10月還有第4對準新人準備行禮。

第5期活動最終成功撮合5對情侶，配對率高達50%。（IG@jabinanum）

「真佛系」尋愛模式拯救生育率？

據《香港01》報道，儘管韓國總生育率在2025年由歷史低位0.72稍微反彈至0.80，但依然在OECD（經合組織）38個成員國中墊底，更是唯一生育率跌穿1.0大關的國家。

為破解「少子化」危機，這項救生育率的寺廟企劃意外爆紅。縱使現實中仍要面對買樓與育兒壓力，但這種主打真誠交流的「真佛系」尋愛模式，又確實為一眾單身男女提供了一個浪漫又窩心的新出路！