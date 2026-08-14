性愛｜25歲男每次射後就虛脫　全身劇痛無法站立　醫生揭怪病原因

一名25歲男性長年飽受困擾，自17歲起每次射精後約1小時，身體便陷入極度疲勞狀態，伴隨長達1週的全身劇痛、肌肉關節酸痛與嚴重虛弱感，甚至虛脫到無法站立。



由於症狀嚴重影響生活品質，他曾誤以為是心理問題而求助精神科，但治療未見成效，多年來對性生活心生恐懼。

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根據《鏡週刊》報導，經營健康專頁「Tensia」的醫生近日分享了這起罕見案例。醫療團隊替該患者安排詳細檢查後，發現其荷爾蒙指標均在正常範圍，排除了常見生理疾病。經過進一步診斷，最終確認患者罹患極為罕見的「性高潮後疾病症候群」（POIS，Postorgasmic Illness Syndrome）。

性高潮後疾病症候群主要表現為性高潮後身體引發全身性發炎反應。患者具體症狀包括發燒、畏寒、思維遲鈍（腦霧）及嚴重倦怠等症狀。醫學界目前推測，這種疾病可能與身體對精液成分產生免疫過敏反應有關，導致細胞激素釋放而引發類似感染的發炎機制。

值得慶幸的是，臨床試驗發現了改善方案。患者每日服用500毫克的維他命B3，持續數月後能顯著改善發炎與疲勞感。雖然確切作用機制仍在研究中，但已為患者帶來一線曙光。

該專頁特別強調，性高潮後疾病症候群患者除了生理上的折磨，心理壓力同樣巨大。由於許多患者羞於啟齒或不清楚這是一種病，他們選擇默默忍受，導致親密關係受損，生活品質嚴重下降。醫師呼籲，臨床診斷案例可能被低估，若出現相似病徵應主動尋求泌尿科專業評估，別讓隱疾成為生活的負擔。

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