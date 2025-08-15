英男擁「全球最長陰莖」卻慘事不斷　「洗澡看不到腳」致滑倒斷手

有些男性會希望自己的生殖器大一點比較雄偉，不過英國有一名男子卻因為自己的「巨鵰」害得他摔斷手。



這名41歲的男子馬特·巴爾（Matt Barr）日前洗澡時，因為生殖器過大遮住了視線，導致他踩到沐浴乳而滑倒骨折，讓他大嘆是否要減少洗澡次數。

巴爾因為生殖器過大遮住了視線，導致他踩到沐浴乳而滑倒骨折。（Smiley Morning Show）

據《每日星報》報導，來自英國倫敦的巴爾，生殖器長度為14.5吋（約37厘米），已被醫學證實是全世界最長的，其陰莖模型還被冰島一家博物館所收藏，但如此「巨大」並沒有讓他覺得自豪，反而帶給他不少困擾。巴爾無奈地說，就因為生殖器太大，如果在洗澡時動作太快，就會影響身體平衡，日前更因此發生意外。

他尷尬地表示，當天急著要準備上班，加上生殖器太大遮住視線，因此沒有注意到浴缸裡殘留的沐浴乳，結果一踩就滑倒，還從浴缸裡摔了出來，導致頭部著地，肩膀撞到地板，造成兩處骨折。

巴爾說這不是第一次因生殖器受傷，以前也經歷過類似情況，或者輕微摔倒，但從來沒有遇過像這次這麼嚴重的傷。他表示以前因為會擔心別人的眼光和反應，所以都不敢去公共淋浴間，但如今連自己洗澡都會很害怕，讓他苦笑地說也許洗澡次數要少一點。

「巨鵰」尷尬事不只這一樁，2024年也有報導過，巴爾曾在上瑜珈課時，被誤認為是變態而遭趕走。他說當天是穿寬鬆上衣和短褲，但由於瑜珈姿勢導致其下體明顯，被其他人誤會是勃起反應，因而慘遭趕出課堂。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】