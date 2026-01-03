性愛｜做齊3個壞習慣最易腎虧　長期忍尿易發炎！打邊爐都高危

腎虧大家聽得多，吃得清淡一點、不要吃高鹽分食物等等，相信都是老生常談，不過情趣生活顧問夫人表示，其實日常生日中的小習慣，一不留神都會令腎虧風險大增。港人至愛的打邊爐，原來都是高危活動！

不想箭在弦上才發現力不從心？就要注意這3個日常習慣。

3 件做了必定會「腎虧」的事

在日常生活中，除了尋求醫療建議外，注意以下三件生活小事，就能有效避免腎功能受損。

腎虧的徵兆：早洩與性功能變化

一般來說，腎虧最直接的反映就是早洩。不過，年輕人的早洩多半是由於心理因素，而非腎臟真的出了毛病，但有一種情況除外：如果你突然發現射精時間比平時快很多，出現明顯的落差；或者隨著年紀漸長，感覺到「不復當年勇」，這些都有可能是腎功能出現問題的警訊。

壞習慣之一：長期忍尿

大家都知道忍尿對身體不好，但具體如何導致腎虧，未必人人清楚：

增加負擔與倒流： 忍尿會對膀胱造成極大負荷。當膀胱沒有空間容納尿液時，尿液可能會倒流至腎臟。

細菌感染： 忍尿容易導致細菌繁殖並引起發炎。長期下來，腎功能自然會快速衰退。

壞習慣之二：飲酒配搭高蛋白質/高膽固醇食物

很多人喜歡「打邊爐」（火鍋）配冰啤酒，雖然大吃大喝十分過癮，卻會無形中增加腎虧風險：

尿酸堆積： 當高蛋白質或高膽固醇的食物遇上酒精時，會在體內形成尿酸。

轉化毒素： 尿酸需要靠腎臟分解。大量尿酸會加重腎臟負擔，如果分解不及，尿酸就會積聚並轉化成毒素，大大損害腎功能。

所謂工欲善其事，必先利其器，性愛前的飲食也是十分重要的一環，一個不留神分分鐘會出現尷尬場面，更有機會影響床上表現。到底啪啪啪之前應該吃甚麼，有甚麼食物可免則免？

壞習慣之三：長期捱夜

捱夜對腎臟的損耗有著直接的影響：

作息不規律： 不論是因為工作需要、夜蒲或其他原因，每晚熬到凌晨 3、4 點才睡，甚至「玩天光」（徹夜不眠），都會加快腎臟的損耗。

缺乏休息時間： 一般情況下，我們的腎臟在晚上 11 點左右就開始需要休息。長期捱夜意味著腎臟一直無法得到足夠的時間進行休整，其後果可想而知。

