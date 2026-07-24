性愛｜口交不戴套也會得菜花？揭親密行為感染等級　4類有高風險

一名女性患者因性行為中保險套意外脫落前往就診，台灣恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕建議施打HPV疫苗並服用PrEP，卻遭患者以「口交沒插入應該沒問題」為由拒絕，陳鈺昕對此直言「全身起雞皮疙瘩」。



陳鈺昕在Facebook專頁「恆昕泌尿科診所」發文說明，根據WHO與CDC的定義，不安全性行為係指在未採取任何保護措施的情況下進行性接觸，導致人體黏膜或破損皮膚直接暴露於他人體液中，進而增加感染性傳染病與意外懷孕的風險。他指出，網路上流傳大量錯誤的經驗分享，使許多人誤將高風險行為視為安全，其中「口交不用戴套」的觀念尤為普遍。

相關文章：專家警告15個口交NG位 口愛前不可刷牙！事後喉嚨痛要盡快求醫（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

針對口交風險，陳鈺昕說明，口腔黏膜相較其他部位更薄，一旦有嘴破或牙齦出血等微小傷口，接觸到帶原者體液後病菌便會直接入侵，常見的口交性病包括HPV（菜花）、淋病、梅毒、皰疹及披衣菌。

陳鈺昕也指出，男性在親熱過程中分泌的前列腺液含有微量精子與性病病原體，即使未插入或射精，仍可透過生殖器外部摩擦的皮膚黏膜接觸傳染HPV、梅毒與皰疹，「射精前才戴套」同樣是高風險行為。

陳鈺昕進一步說明，即便是單一性伴侶，HPV、披衣菌、生殖黴漿菌等性病在潛伏期時往往無明顯症狀，甚至潛伏多年都不會發病，因此即使對方看起來健康，仍建議全程使用保護措施。他也提醒，親熱前過度用力刷牙或大力刷洗身體，反而可能造成口腔或皮膚黏膜屏障受損，此時若進行無套口交，HIV、梅毒等病毒更容易從細小傷口入侵，「刷完牙最乾淨」的觀念實為誤區。

在各類親密行為的感染風險等級方面，陳鈺昕依據WHO與CDC的流行病學研究，依體液交換量與黏膜摩擦破損機率劃分為四級：

①撫摸、擁抱、自慰及淺吻屬無風險；

②全程正確使用保險套或口交套、指交套屬低風險；

③未戴套口交與無套體外摩擦屬中風險；

④未戴套肛交、陰道交、共用情趣玩具，以及在酒精或藥物作用下進行的無套性行為則屬高風險



他特別指出，保險套中途脫落或破裂、更換體位時未更換保險套（如肛交後直接進行口交或陰道交），都會讓防護力瞬間歸零、風險飆升至最高等級。

對於意外發生後的補救，陳鈺昕說明，若擔心HIV或梅毒、披衣菌感染風險，應在不安全性行為發生後72小時內前往泌尿科，由醫師評估後開立HIV暴露後預防（PEP）或細菌性性病預防（Doxy-PEP）藥物；女性則可在72至120小時內前往婦產科評估是否服用事後避孕藥。

陳鈺昕也提醒，感染後存在檢驗空窗期，淋病與披衣菌約1至2週，梅毒與HIV則為3至4週以上，不應在意外發生後隔天立刻篩檢，應由醫師安排最合適的檢測時程，並建議事前接種完整HPV九價疫苗，防護力高達90至98%，保護力長達十年以上。

同場加映：性愛｜做齊3個壞習慣最易腎虧 長期忍尿易發炎！打邊爐都高危（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

延伸閱讀：

火燒鳥一週尿檢沒事？泌尿醫：常規驗尿根本驗不出性病

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

