夏天食冰塊會害男人不舉？揭飲品影響性功能關鍵成分　藏4大危害

夏日高溫難耐，手搖飲與剉冰成為許多人消暑首選，但民間長期流傳「吃冰會讓血管收縮、導致男性不舉」的說法，在泌尿科醫學上並不成立，而真正悄悄損害男性性功能的，其實是冰品中的過量糖分。



台灣恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕在其Facebook專頁「恆昕泌尿科診所」發文說明，冰水或冰塊進入體內後，人體會自動啟動調節機制，將冰水加熱至接近核心體溫，因此吃冰只會短暫造成口腔與腸胃道的血管收縮，並不會影響陰莖海綿體的充血功能。

夏日高溫，冰飲品成為許多人消暑首選。（cheng qi huang@unsplash）

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然而，陳鈺昕強調，冰品中所含的過多糖分才是真正的問題所在。

他列舉四大危害機制：首先，糖分與體內蛋白質、脂肪結合後會產生「糖化終產物（AGEs）」，破壞血管壁彈性纖維，並干擾血管內皮細胞分泌一氧化氮（NO），導致血管失去彈性、硬化脆化，進而提高心血管疾病風險。

其次是睪固酮下降的問題。陳鈺昕指出，頻繁大量攝取糖分會迫使身體持續分泌大量胰島素，長期劇烈波動將干擾大腦訊號傳遞、抑制睪固酮分泌；多餘糖分轉化為脂肪囤積後，脂肪中的「芳香酶」更會將體內睪固酮轉化成雌激素，稀釋男性荷爾蒙。

第三項危害為全身慢性發炎。陳鈺昕表示，大量攝取糖分，尤其是果糖，會讓身體跳過正常代謝流程，直接在肝臟合成脂肪，不僅形成脂肪肝，還會釋放大量發炎性細胞激素（如IL-6和TNF-α），使身體長期處於「微發炎」狀態，長期恐演變成肝臟病變、代謝失調與心血管疾病。

第四項則是肥胖與代謝症候群。長期高糖飲食迫使胰臟持續分泌胰島素，造成胰島素阻抗與代謝紊亂，無法被消耗的糖分轉化為脂肪儲存於內臟或全身，引發血糖升高、血脂異常、血壓升高及腹部肥胖等問題，全面拖垮下半身的血液循環與神經傳導。

針對夏日吃冰的建議，陳鈺昕提醒，應避免短時間內大口吃下過量冰品，建議先含在口中稍微回溫再吞嚥，以減少神經瞬間受到的低溫刺激。配料方面，應盡量減少粉粿、椰果、煉乳（煉奶）、黑糖水等高糖人工配料，改選愛玉、仙草、寒天等清爽選項。此外，平時應保持深蹲、慢跑等下肢運動習慣，促進下半身血液循環，並維持充足水分攝取與規律排尿，避免憋尿。

陳鈺昕提醒，若出現勃起困難、硬度不足、持久度下降或早洩等症狀超過三個月，建議及早尋求泌尿科醫師協助，由專業醫師提供治療方案。

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