中學老師性價比最高工作？網民數4大優勢 附最新教師薪酬表2026

近年就業環境不明朗，私人市場風高浪急，打工仔不單要面對減薪、甚至裁員危機，於是紛紛將目光投向高薪又穩陣的公職。近日就有網民發文將中學老師譽為性價比最好的工作，引來網民感嘆現時「又返返去葡萄教師、護士、社工嘅時代」，話題隨即掀起網民熱議。



（lihkg截圖）

力數中學老師4大優勢

日前有網民在討論區發文，表示「中學老師算唔算性價比最高既工」，又列出中學老師的四大優勢，認為不論在入行門檻、回報還是福利上，在現時的香港職場環境下都堪稱無敵」。

1. 入行難度不高：有網民直言現時因為種種原因，入行難度大不如前，「要求唔高（宜家PGDE（教育文憑）報就收）」。

2. 薪酬有保證：只要成功入到編制，跳point穩如泰山，「人工有保證（唔升職都36K - 81K）」，輕鬆穩袋中產收入。

（《野人老師》劇照）

3. 假期多：最令人羨慕的是學校長假期，「仲有最出名嘅假期多（唔計學校假但要返嘅日子，淨放假期都差唔多50 日）」。

4. 自帶光環與權力：除了擁有職業光環，在學校面對學生時「份工又有權力」。

對於有同行大呻做老師要應付不少繁重工作，引起網民反駁：「出面收呢個人工嘅工，邊份可以唔洗湊客湊老細？」 有網民更是一針見血指出，相比公職私人市場的性價比低得多「兩邊都辛苦，但老師人工平均地高好多已經差好遠啦。大把工得20-30k，但要對勁多X客X老世（細）同同事」。

（《野人老師》劇照）

網民揭老師工作痛點

同時亦有網民認為「band 3中學老師先係（性價比最高）」，因為「學生廢，上堂無乜人會舉手問嘢，又唔洗同佢哋備課，補堂，準時上堂落堂，比下功課又一日。」不過，有熟悉內情的網民反駁，表示現實中教Band 3其實才是真正的精神折磨：「Band 3老師日日俾學生寸，落堂要留人堂，仲要搞人打交，仲要應付家長。上堂控制到唔亂先講，下面又吹水又玩，無得唔理。」

除了校園環境，不少網民亦直指大眾高估了這份工的性價比。有過路人教師其實精神消耗極大，指出日常工作「又要搞行政，又要湊怪獸家長」，在課室內更要面對「老師對學生1:30」的挑戰。

對於外界覺得「放假多、好輕鬆」的刻板印象，有網民就指大家只看到冰山一角：「對十幾年呢d都係表面姐，你咪又係喺課室先見到個老師」。

除日常課室管理與行政壓力，另有網民提出做老師避無可避的缺點，就是沒有請假自由「永遠只可以放公眾假期，暑假，最peak 嘅時候去旅行，諗起都驚」 。每次出遊都要捱貴機票和貴酒店，成為高薪工作背後的另類代價。

《年少日記》劇照

2026最新中小學教師薪酬一覽

這份被捧為神仙工的職業，實際人工是否如網民所說呢？以下為大家整理現時中小學各級教師薪酬細節：

教師薪酬薪點已有$35,780

雖然香港的中小學，有私立、資助和官立學校等不同形式，但大部分學校都會參考教育局為資助及官立學校制定的教師薪酬制度。從資料所見，教師的起薪點已有$35,780，的確已經「打敗」不少工種，若「升呢」去到校長級數，月薪更可達到150K！

小學教師薪酬2026

助理小學學位教師：月薪$35,780至$69,205（薪級點15至29級）

小學學位教師：月薪$72,430至$83,140（薪級點30至33級）

高級小學學位教師：月薪$83,975至$99,525（薪級點34至39級）

二級小學校長：月薪$103,810至$122,045（薪級點40至44級）

一級小學校長：月薪$117,805至$134,920（薪級點43至46級）

中學教師薪酬2026

學位教師：月薪$35,780至$83,140（薪級點15至33級）

高級學位教師：月薪$83,975至$99,525（薪級點34至39級）

首席學位教師（副校長）：月薪$95,120至$108,280（薪級點38至41級）

二級校長：月薪$103,810至$122,045（薪級點40至44級）

一級校長：月薪$130,255至$150,070（薪級點45至49級）