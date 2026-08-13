韓國Z世代潮興模擬消費　玩「假外賣App」扮買　不用真付款玩上癮

在生活成本持續攀升、經濟壓力日益加劇的韓國，一種新型消費行為正悄然在Z世代群體中流行開來——「模擬消費」。



這類被稱作「多巴胺網站」的線上平台，完整還原外賣訂餐、網絡購物等日常消費流程，全程無需支付任何費用，卻能觸發與真實消費相似的情緒反饋與心理滿足。

點圖看看讓韓國Z世代上癮的「永不送達的外賣」App：

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其中熱度最高的一款產品名為「FoodNeverComes」，意為「永不送達的外賣」。其界面設計高度仿照當地主流外賣應用，涵蓋熱門餐廳榜單、高清菜品圖示、真實用戶評價及限時優惠券等功能模組。用戶可自由瀏覽菜單、添加商品至購物車、填寫虛擬收貨地址並提交訂單；系統隨即生成虛擬外賣員，並在動態地圖中實時呈現配送路徑與預估送達時間。然而，整個流程結束後既無實物送達，也無資金劃扣。

當訂單狀態顯示「已完成」時，頁面還會自動生成一份趣味化反饋：本次模擬下單節省了多少韓元開支，規避了多少熱量攝入，並附帶溫和正向的鼓勵語句。

類似理念的平台正不斷延伸至其他生活場景，如線上購物模擬、虛擬吸煙室體驗等。用戶只需完整經歷商品挑選、加入購物車、提交訂單、追蹤物流等全套操作，即可在決策與期待階段獲得即時的心理激勵，同時規避實際支出、健康負擔等現實後果。

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開發團隊坦言，這一創意源於年輕群體普遍存在的行為矛盾：深夜頻繁打開外賣應用，反覆比選餐品，卻因預算限制或體態顧慮屢次放棄下單。神經科學研究表明，大腦釋放多巴胺的峰值往往出現在選擇與下單的期待過程中，而非實物到手之後。模擬消費正是精準捕捉這一機制，在保留愉悅感的同時，剝離了伴隨而來的經濟與生理成本。

這種現象的背後，折射出韓國Z世代所面臨的現實處境：物價連年上漲，就業環境日趨嚴苛，許多人渴望藉助消費行為緩解精神壓力，卻又難以承受衝動決策帶來的財務負擔。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】