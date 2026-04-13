韓國「乞丐地圖」爆紅 專搜羅平價美食餐廳 網民盛讚：月底救星
撰文：TVBS新聞網
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去韓國掃貨又怕餐費破表？近日，一款專為「平價美味」打造的地圖在韓國引發熱議。該地圖專門蒐羅韓國各地高CP值的餐廳，被網友盛讚為「月底救星」。更有旅韓達人實測發現，一碗麵的價格竟然僅需港幣21元，堪稱小資族旅韓必備的省錢神器。
旅韓省錢神器曝光！達人實測「平價美食地圖」
旅韓專頁「不奇而遇 Steven & Sia」在Facebook分享這款在韓國爆紅的地圖—「거지맵」（直譯：乞丐地圖），並親赴店家實測。達人依指引造訪一間低調麵店，並點了一碗售價僅需4000韓元（約21港元）的「鯷魚湯麵」。儘管配料僅有簡單的豆皮、海苔與辣椒，但清甜湯頭與厚實份量令人驚艷，也證實地圖資訊並非虛有其表，而是真實反映了韓國物超所值的在地風味。
專門搜集平價美食餐廳 韓國旅遊「乞丐地圖」曝光：
攻略建議：觀光客當備案、資深旅人尋寶趣
達人也貼心提醒，目前該地圖在弘大、明洞及聖水等觀光熱區的店家收錄密度仍較低，且部分餐廳位置較為偏僻。因此，對於初次訪韓、偏好「朝聖名店」的觀光客而言，較適合將此地圖作為備用方案；但若身為在韓留學生、打工度假者，或是已熟門熟路的資深旅客，這份地圖無疑是深入探索「道地韓式日常」、品嚐平民小吃的尋寶指南。
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