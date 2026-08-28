考車App｜港女生開發模擬駕駛App爆紅　受訪親述培正道考車獲啟發

考車牌對於不少香港人來說，最頭痛的往往不是駕駛技術，而是對考試路線不夠熟悉。不少考生在路試時因不熟路而「炒車」，導致肥佬收場。近年雖然有駕駛學校提供模擬訓練，但始終與真實路面環境有差距，考生難以在考試前充分掌握路線細節。而近日就有90後香港女生開發一個模擬駕駛的app，令不少香港網民大讚實用，她更向《開罐》親述研發原因及經過。



APP STORE 截圖

近日有港人自行開發一個名為《HK Driving Game》的模擬駕駛遊戲，以真實考車路線為賣點，重現多個香港考場的實際街景，遊戲利用香港地政總署提供的Open3Dhk 3D地圖數據製作場景，目前已收錄培正道、忠義街、永街、石蔭及跑馬地共5條考車路線，並設有自訂起點功能，大部分熱門地點均可搜尋得到。

遊戲截圖

用家可自由探索地圖，未有強制規劃路線，玩家可自由駕駛，並設有多個視角選擇，由跑馬地駛至銅鑼灣，甚至中環亦無問題。駕駛技術上提供觸控軚盤及陀螺儀兩種操控方式，不過陀螺儀較為靈敏，初玩者建議先試觸控模式。視角則設有標準、F1及路試三種，速度限制為50km/h，若選用F1視角更可提升至100km/h。

雖然畫面及技術仍有改進空間，但開發者在社交平台表示，以一人之力、半年時間製作，也坦言自己沒有專業背景，獲得不少網民鼓勵，更一度在競速遊戲排行榜中排名首位。

帖文引來大量網民留言，不少人建議開發者將遊戲分享給考車失敗四次的歌手湯令山（Gareth Tong）試玩，「有無人可以send 俾湯令山？」，亦有Android用戶表示「如果Android都有就好」，希望遊戲能擴展至更多平台。部分網民則提出改進建議，「如果好似bus simulator，香港街景套件咁玩就好」。

《開罐》就藉此訪問了《HK Driving Game》開發者林小姐，她自言是一名 90後「P牌女司機」，正職從事傳訊工作，中學時期曾修讀電腦科，笑言只屬業餘水平。她坦言開發遊戲源於考車牌時抽中培正道試場，發現該路線不少路段禁止學車，甚至有一段路24小時禁學，學車期間發現培正道路線在放學時段經常有旅遊巴及違泊車輛，但學車多數集中在星期日，未能反映真實路況，今年2月開始自學編寫遊戲，最初為電腦版，後來因應Threads用戶需求移植至iOS。「我特別希望在遊戲中加入更多「死車」及行人等場景，讓考生能夠模擬實際路面情況。」

林小姐分享在家使用app練習的過程（受訪者林小姐授權提供）

對於不少用戶期望推出Android版本，林小姐表示需要再研究，因為她未曾開發過Android應用程式，但電腦版已有準備，屆時可接駁實體軚盤遊玩。她本人練習時亦是使用電腦加實體軚盤的版本，認為效果更接近真實駕駛感覺。她亦透露，遊戲目前仍在持續改善中，有用戶反映若能針對不同路線提供類似Google Map的導航指示會更理想，這部分功能仍在更新中。

最後她特別讚揚地政總署的Spatial Data Office，形容他們投入了大量資源建構地圖數據，內裏有無盡可能，可以應用於多種不同的應用程式。「佢哋將成個香港地圖建構出來非常厲害，我們這些業餘開發者其實都是站在巨人的肩膀上。」她表示提交提案後，對方很快便提供了API Key讓她開發這款遊戲，更大讚「佢哋真係用咗好大effort 去整呢個地圖」。