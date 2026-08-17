Ocamp以貌取人係定律？組爸媽最怕3種大學新生　一種行為Kam到爆

DSE及JUPAS已經放榜，相信大部分應屆考生的去向已塵埃落定，選好了入讀大學和學科，8月下旬兩個星期，也是入Ocamp的高峰期。早前就有一名港大女學生發文，指身邊不少Ocamp搞手都以貌取人，希望大家小心…



《愛回家》

新生對大學第一班朋友感到期待又緊張的時候，其實帶組的「組爸」、「組媽」都一樣，萬一遇上麻煩的組仔女就大鑊了！Dcard一名港大女學生發文指有番說話真心想與新生講：「身邊有好多朋友搞緊ocamp，每次同佢哋食飯個個都會話：『真係希望我啲組仔女唔好咁樣衰，唔會想理佢哋』、『唔係諗住生到咁樣衰喺ocamp會識到人呀？』」

她覺得身邊不少人都是以貌取人，希望新生有心理準備，免得「攞苦嚟辛，去到個ocamp都好難融入到」。

《我的ID是江南美人》

帖文引來很多大學生的認同，「呢個係現實，唔使一定好靚，但至少唔樣衰、普通樣」，更指除了外表不夠出眾的新生，還有幾類師弟妹會令組爸組媽感到中伏，各位準大學生小心中地雷。

《愛回家》

【1】性格孤僻欠缺自信：抗拒群體活動成最大「伏位」

玩過幾個ocamp其實個樣正常就得，都一樣咁玩，最kam係真係唔靚性格又孤僻嗰種...唔知佢哋冇自信定點，即使好主動yo佢哋玩都唔願意，又講啲奇怪嘢，例如：「我有自由㗎喎！點解要通宵唔瞓同你哋玩？」、「我唔要淋濕身，你哋啲眼係咪奇怪構造濕水都冇事？」。

【2】「Chur得起」勝過高顏值：投入度是破冰關鍵

網民分享，組爸媽的確會mark實靚仔靚女，亦有好多睇樣遊戲，如first impression、花草game。但始終一個ocamp不會有很多男女神，只要唔kam、唔太醜都無問題，玩得起更重要。

【3】外貌非絕對「原罪」：避免「Kam到出汁」

雖然yo得或樣靚更有著數，不過會被杯葛的人通常都是「kam到出汁」，而且細O（學系舉辦的ocamp，只限同學科參加）通常比大O（學生會舉辦的ocamp，全校可參加）更寬容，身邊正正常常甚至少kam的人都會識到朋友。

網民温提去OCAMP前要有2大準備

此外，近日也有網民温提，各位大學新生入營前的2大準備：

1. 入CAMP帶齊嘢有分加

行李方面，建議使用容量較大的背包或大袋，切忌拉旅行篋以免太kam；衣服以輕便短袖短褲為主，並記得帶拖鞋準備水戰，女仔亦應避免著裙或鬆身衫以防走光。此外要記得帶外套，「夜晚玩房GAME唔夠瞓又冷氣房好易凍親」，還有額外準備「尿袋」、喉糖、必理痛、蚊怕水、防曬及膠布等應急藥物，不單能以備不時之需，「如果女仔要用起上嚟無，但男仔有帶咁就超加分」。

2. 要勇於拒絶、設個人界線

除了物資準備，樓主也表示要「學會拒絕」，若面對過於瘋狂、帶有色情成分的遊戲或話題而感到受侵犯，便應該say no，捱唔到夜也不要死頂。內向的同學無需強迫自己變得外向，保持真誠隨和即可；社交方面，自我介紹時簡單講姓名、學科與興趣，並盡快記住組員的名字，便能大幅提升親切感與禮貌形象，輕鬆融入大學新生活。

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