酷暑高溫下短褲是禁忌？日本職場54%反對穿短褲　專家揭穿搭盲點

日本今年夏季酷暑持續破紀錄，各地頻頻飆破38°C甚至40°C高溫，熱浪襲捲全日本。然而不少前往日本旅遊的旅客卻發現，即使天氣熱到宛如大型蒸籠，街頭、電車甚至公司裡的日本男性，依然清一色穿著長褲。



（Threads截圖）

短褲只許居家度假穿？

日前有旅日網民就在Threads發文好奇詢問：「日本男生到底是不怕熱，還是有其他原因？」貼文一出，隨即引發熱烈討論。

有網民分析，日本男生夏天「堅持穿長褲」絕非不怕熱，而是把「合宜」放在「舒服」前面，背後深植於社交禮儀與「不給他人添麻煩（迷惑）」文化。在日本社會極講求場所分明（TPO）的觀念下，短褲多被歸類為居家、海邊或放假的著裝，若在職場、學校或鬧區露出整雙腿，常被視為隨便、不夠成熟穩重。

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Cool Biz多年仍有「不露腿」底線

此外，日本男生非常在意他人眼光，擔心露出腿毛會給人幼態或不整潔的印象；加上許多機構仍保有嚴格的Dress Code，即便公司響應Cool Biz（Cool Biz 清涼商務 ）允許不打領帶，下身仍一律規定穿長褲，甚至有網民坦言穿短褲出門很容易招來旁人白眼。

帖文亦引來不少網民討論，不少人反駁「東京沒有，但是大阪很多短褲男耶」、「大阪短褲男很多啊，才剛回來」、「坐電車也常常看到」。也有網民認為氣候與布料才是關鍵，因為日本氣候較為幹燥，「穿襯衫西裝褲走很多路其實沒流很多汗」，加上市面有「好多好薄、好舒服的涼感長褲」，就算穿長褲出門也不會過於悶熱。

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網民直言日本人觀念落後

有網民直言「因為日本人對洋服的觀念極度落後……在他們的字典是沒有『與時俱進』這4個字的」、「日本男生嚴重草食化，服裝韓流化，越來越統一化」，讓街頭淪為「全黑或是白衣黑褲」的黑白世界。

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事實上，為因應炎夏，日本政府早在2005年已推出「COOL BIZ（クールビズ）」政策，透過減少夏季空調使用，允許企業員工改穿較輕便涼爽的服裝，打破傳統必須穿著整套西裝打領帶的嚴格規範。近年更有不少公司進一步開放「Casual Business Wear（輕便商務裝）」穿搭風格，容許員工穿著介乎正式商務與休閒之間的服飾。然而，即使職場服裝規定隨時代逐步放送，但大多數職場對「輕便」的理解依然鎖定在長褲。

市民街坊46%支持vs54%反對

據日媒《J-CASTニュース》報道，關西電視台節目《旬感LIVE とれたてっ！》針對100名民眾進行街訪，詢問是否接受職場穿短褲，結果46人支持 vs 54人反對。

但主持人青木源太認為日本正處於穿衣文化的「轉換點」，就像當年初推Cool Biz允許不打領帶時同樣備受質疑，如今已成常態。

大阪府知事兼律師橋下徹卻持反對意見：「工作時穿短褲絕對不行！屬違反禮儀，完全不行。」即便主持人提醒他年輕時曾穿皮衣、牛仔褲出庭，橋下徹仍堅稱：「我當時是討厭被服裝塑造特定形象，但即便如此，我也從未穿過短褲出庭。」