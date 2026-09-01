韓國旅遊注意｜韓劇太美好？5大遊客崩潰位　撞人不道歉長輩插隊

韓劇裡浪漫唯美的畫面，常讓許多人對韓國抱持著美好的憧憬。然而，旅遊達人「不奇而遇Steven&Sia」粉專分享，自己在社群上觀察幾個月發現，好多人都因為某些相同的事情覺得韓國不好玩，甚至直呼以後不會再來韓國了。



其實這些讓觀光客不習慣、甚至不能接受的事情，並非當地人故意針對外國人，而是在韓國日常生活裡早就司空見慣。

相關文章：旅遊書不會教？旅韓網紅揭韓國地鐵5大潛規則 關愛座空著也別坐（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

以下整理真的很難習慣的5個韓國日常，讓準備去韓國的人提前做好心理準備：

一、走在路上被撞當地人不一定會道歉

剛到韓國的人常在地鐵站莫名其妙被撞一下，對方卻頭也不回地走掉。其實首爾人口密集，加上出了名的「快快文化」，大家走路速度快，在弘大、明洞、江南等地的上下班時間，被撞到肩膀、或被人擠過去一點都不稀奇。雖然大家習慣撞到人之後說聲「不好意思」，但在韓國只要不是撞得太嚴重，很多人覺得這只是人多難免的小碰撞，沒必要特別停下來道歉。

二、店員服務態度差

第一次來韓國覺得店員態度差，問問題時對方不是面無表情、講話又快又急，就是露出一臉不耐煩。除了少數態度不好的人之外，很多時候是因為韓國人個性急，表情語氣較直接，一時聽不懂時容易出現「你到底要什麼？」的表情，但並不代表討厭外國人。如果會說韓文或直接拿照片給對方看，讓對方馬上聽懂需求，態度常會大轉變。

三、排隊或等電梯時很多長輩插隊

在地鐵、電梯或傳統市場等地方，常會突然出現明明比你晚到，卻若無其事走到最前面的長輩，旁邊的韓國人看到通常也不會出聲制止。其實韓國不是沒有排隊文化，大家也知道要先來後到，只是韓國社會比較重視輩分，加上很多年輕人懶得和長輩正面起衝突，即使不高興也只是皺眉並默默讓對方插隊。

四、在路上被迫吸二手煙

韓國吸煙人口比例高，雖然多數室內公共場所以及部分戶外區域禁煙，但走在韓國街頭仍十分容易被迫吸二手煙。不過韓國社會很疼愛小孩，抽煙的人看到附近有嬰兒或小孩，有時會默默把煙移開或熄掉。

五、不少人會隨地吐痰

此外，在巷子、吸煙區或晚間餐廳酒吧附近，常會聽到「呸」一聲隨地吐痰。雖然很多韓國人也討厭這種行為，但街上碰到的機會確實更高。幸好與十幾年前相比，現在街上隨地吐痰的人已經少很多，走路不用一直注意腳下踩到什麼。

同場加映：韓國食物哪款最過譽？炸醬麵海鮮煎餅不及3大地道美食「伏味濃」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

延伸閱讀：

別以為外國人聽不懂！她在明洞酸店員「整太醜」 下秒對方直接切換中文

台灣人講話超含蓄？他曝「好吃」竟分13等級 網全點頭

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】