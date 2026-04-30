旅遊書不會教？旅韓網紅揭韓國地鐵5大潛規則　關愛座空著也別坐

Facebook旅遊專頁「不奇而遇Steven&Sia」分享，許多人初次到韓國旅遊，對地鐵的印象多半是方便、便宜又四通八達，但實際搭乘後才會發現，有些「潛規則」並不會寫在告示上，卻是當地人默默遵守的日常。若一不小心中伏，雖然不一定有人出聲提醒，但往往會換來周遭目光，成為旅途中小小的尷尬瞬間。



一、通道與出口別突然停下

不少旅客會邊走邊看手機確認路線，一不小心就停在手扶梯出口、閘門或通道中央，但韓國人步調普遍快速，這樣的舉動容易阻礙人流。建議若需要確認方向，先移動到旁邊不影響動線的位置，再慢慢查看資訊。

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二、車門口不要久站

尖峰時段地鐵上下車人潮眾多，若一上車就停在門邊，很容易影響他人進出，即使只是短暫停留，也可能讓後方乘客感到困擾。若車廂內還有空間，建議往裡面移動，或在開門時主動讓出通道。

三、關愛座與孕婦席別隨意坐

韓國地鐵中常見關愛座與粉紅色孕婦席，即使空著，多數人也不會輕易使用。這些座位通常保留給真正有需求的人，若身體狀況良好卻直接坐下，雖不一定被制止，但容易引起側目。

四、擁擠時背包改背前面

在首爾地鐵尖峰時段，車廂常擁擠到難以轉身，此時若仍將背包背在後方，容易碰撞他人。因此不少當地人會將背包背到胸前或手提，這類細節也被視為基本禮貌。

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五、留意一般車與急行車差別

韓國部分地鐵路線設有急行列車，並非每站停靠。若未注意直接上車，可能會錯過目的地。建議上車前先查看月台資訊，確認列車類型與停靠站，避免行程被打亂。

此外，除了韓國，日本同樣是台灣旅客熱門目的地，也存在不少需要留意的「潛規則」。在台發展的日籍藝人阿部瑪利亞也曾特別提醒，旅客在日本餐廳用餐時，像是共食主餐（多人分食一份）可能被視為不尊重店家；不少店家提供的「お通し」也象徵用餐開始，不宜隨意離席。在交通上，尖峰時段建議將背包改背前面，搭乘新幹線調整椅背前應先告知後方乘客，計程車車門多由司機操作，也不宜自行開關。

她也補充，日本對生活細節相當重視，例如溫泉設施需先淋浴、不可攜帶毛巾或穿泳衣入池；進入榻榻米房間不可穿拖鞋；結帳時需將現金放在托盤上，而非直接遞給店員。此外，不同地區手扶梯站位習慣不同，東京多站左、關西則站右，有些地區甚至禁止行走。

日本旅遊潛規則小整理：



1. 用餐避免共食主餐、尊重「お通し」文化

2. 搭車背包改背前方、調整座椅先提醒

3. 計程車門多由司機操作，不自行開關

4. 溫泉須先沖洗、不可帶毛巾入池

5. 榻榻米房內不可穿拖鞋

6. 手扶梯站位依地區不同，留意當地習慣



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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